Arsenal đẩy mạnh chiêu mộ Bruno Guimaraes: 'Bom tấn' 60 triệu bảng chuẩn bị kích nổ Sau khi Bruno Guimaraes yêu cầu rời Newcastle để dự Champions League, Arsenal lập tức đẩy nhanh tiến độ đàm phán với mức giá 60 triệu bảng nhằm gia cố tuyến giữa.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một bước ngoặt lớn khi Bruno Guimaraes, linh hồn trong lối chơi của Newcastle United, chính thức bày tỏ nguyện vọng ra đi. Arsenal, với tham vọng củng cố vị thế tại đấu trường châu lục, đã không bỏ lỡ thời cơ để đẩy mạnh kế hoạch đưa tuyển thủ Brazil về sân Emirates ngay trong mùa hè này.

Bruno Guimaraes nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao 28 tuổi được cho là đã thông báo với ban lãnh đạo Newcastle United về ý định tìm kiếm thử thách mới tại một câu lạc bộ có suất tham dự Champions League. Kể từ khi gia nhập từ Lyon vào năm 2022, Guimaraes đã vươn mình trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất giải đấu, nhưng việc "Chích chòe" không thể duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu đã thúc đẩy anh đưa ra quyết định khó khăn này.

Mảnh ghép tối ưu cho hệ thống của Mikel Arteta

Huấn luyện viên Mikel Arteta từ lâu đã tìm kiếm một đối tác đẳng cấp để đá cặp cùng Declan Rice tại khu vực trung tuyến. Bruno Guimaraes, với khả năng thoát pressing thượng hạng, nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ năng điều tiết nhịp độ, được xem là lời giải hoàn hảo cho bài toán này. Sự kết hợp giữa sức mạnh của Rice và sự sáng tạo của Guimaraes hứa hẹn sẽ tạo nên một hàng tiền vệ công thủ toàn diện cho Pháo thủ.

Tuy nhiên, thương vụ này là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của huấn luyện viên Eddie Howe. Newcastle United đang rơi vào tình cảnh báo động về nhân sự khi trước đó đã phải chứng kiến sự ra đi của những trụ cột như Sandro Tonali và Anthony Gordon. Việc mất thêm người đội trưởng và là biểu tượng của đội bóng sẽ khiến tham vọng của đội chủ sân St James' Park bị lung lay dữ dội.

Con số 60 triệu bảng và những tính toán chiến lược

Theo nguồn tin từ BBC, mức phí khoảng 60 triệu bảng đã được đề xuất làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Mặc dù Guimaraes vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 không như ý khi đá hỏng quả phạt đền khiến Brazil bị Na Uy loại ở vòng 16 đội, nhưng đẳng cấp của anh tại môi trường Ngoại hạng Anh vẫn là điều không thể bàn cãi.

Phía Arsenal hiện đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức. Tuy nhiên, đội ngũ tuyển trạch của đại diện Bắc London cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng gói tài chính. Với việc Guimaraes sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 11 tới, Arsenal cần đảm bảo thương vụ này mang lại giá trị chuyên môn tức thì lẫn sự bền vững về mặt kinh tế.

Bên cạnh mục tiêu hàng đầu là Guimaraes, Arsenal vẫn giữ liên lạc với các phương án dự phòng như tài năng trẻ Alex Scott của Bournemouth hay Ayyoub Bouaddi của Lille. Dù vậy, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của tuyển thủ Brazil vẫn là ưu tiên số một để Mikel Arteta hoàn thiện đội hình chinh phục những danh hiệu lớn trong mùa giải tới.