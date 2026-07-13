Arsenal đẩy mạnh thương vụ Julian Alvarez và kế hoạch gây sốc của tuyển Ý với Pep Guardiola Pháo thủ nỗ lực hoàn tất chữ ký của Julian Alvarez trước thềm mùa giải mới, trong khi đội tuyển Ý bất ngờ đưa Pep Guardiola vào danh sách ứng viên dẫn dắt.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang nóng lên với những nước đi chiến lược từ các đội bóng lớn. Tâm điểm hiện tại đổ dồn về phía bắc London khi Arsenal đang dồn toàn lực để sở hữu Julian Alvarez, trong khi một kịch bản chấn động đang được nhen nhóm tại Ý với cái tên Pep Guardiola.

Arsenal và tham vọng nâng cấp hỏa lực với Julian Alvarez

Huấn luyện viên Mikel Arteta đang xác định Julian Alvarez là mục tiêu ưu tiên hàng đầu để hoàn thiện đội hình của Arsenal. Chân sút người Argentina, với sự đa năng và tư duy chiến thuật nhạy bén, được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến cho hàng công Pháo thủ. Các nguồn tin từ Independent cho biết, Arsenal đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán để chốt các điều khoản cá nhân với tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid ngay trước khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu.

Alvarez lọt tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Giấc mơ mang tên Pep Guardiola của đội tuyển Ý

Tại Ý, một cuộc cách mạng đang được hoạch định sau khi huyền thoại Paulo Maldini được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc kỹ thuật. Theo Gazzetta dello Sport, đội bóng áo Thiên thanh đã đưa Pep Guardiola vào danh sách rút gọn cho vị trí tân thuyền trưởng. Chiến lược gia 55 tuổi người Tây Ban Nha được xem là mảnh ghép hoàn hảo để định hình lại phong cách chơi bóng của tuyển Ý, dù khả năng thành công của thương vụ này vẫn phụ thuộc lớn vào những cam kết dài hạn của ông tại cấp câu lạc bộ.

Pep được coi là ứng viên cho ghế nóng tuyển Ý. Ảnh: Getty Images.

Sự quyết liệt của Aston Villa và Chelsea trên thị trường

Aston Villa vừa thực hiện một cú lật kèo ngoạn mục khi chiêu mộ thành công tiền vệ Johan Manzambi từ Freiburg. Cầu thủ người Thụy Sĩ trước đó đã ở rất gần Newcastle United, nhưng sự can thiệp quyết liệt từ đội chủ sân Villa Park vào phút chót đã thay đổi cục diện. Manzambi sẽ chuyển đến thi đấu tại Birmingham thay vì vùng Đông Bắc nước Anh.

Trong khi đó, Chelsea đang chuyển hướng sang Adam Wharton của Crystal Palace. Sau khi các đối thủ lớn như Liverpool và Manchester United rút lui, The Blues tin rằng tiền vệ trẻ người Anh là sự bổ sung cần thiết để trẻ hóa khu vực trung tuyến và tăng cường tính sáng tạo cho lối chơi của toàn đội.

Bayern Munich giữ chân trụ cột và các động thái thủ môn

Tại Bundesliga, Bayern Munich bày tỏ sự tự tin trong việc thuyết phục Harry Kane gia hạn hợp đồng. Dù nhận được sự quan tâm từ Real Madrid, thủ quân tuyển Anh vẫn được đội bóng xứ Bavaria coi là biểu tượng tại Allianz Arena và sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để chấm dứt mọi tin đồn chuyển nhượng.

Ở vị trí gác đền, Celtic đang nhắm đến thủ thành trẻ Radek Vitek của Manchester United như một phương án dài hạn. Ngược lại, Newcastle United đang tích cực đàm phán với Parma để sở hữu Zion Suzuki, thủ môn 23 tuổi người Nhật Bản, nhằm tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí số một trong khung gỗ của "Chích chòe".

Tại Serie A, Atalanta cũng đang nỗ lực giữ chân tiền vệ Ederson bằng một bản hợp đồng mới sau khi thương vụ chuyển tới Manchester United đổ bể. Đội bóng vùng Bergamo hiểu rõ giá trị của trụ cột người Brazil trước sự dòm ngó liên tục từ các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh.