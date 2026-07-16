Arsenal đẩy nhanh thương vụ Christos Tzolis: Mảnh ghép hoàn hảo thay thế Trossard Arsenal đang nỗ lực hoàn tất chiêu mộ ngôi sao Christos Tzolis từ Club Brugge với giá khoảng 35 triệu bảng trước ngày 20/7 nhằm củng cố hàng công sau sự ra đi của Leandro Trossard.

Arsenal đang trải qua một mùa hè vô cùng bận rộn sau chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào trận chung kết Champions League đầy hiển hách. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với những gì đã có, tham vọng duy trì vị thế thống trị buộc huấn luyện viên Mikel Arteta cùng giám đốc thể thao Andrea Berta phải liên tục nâng cấp đội hình.

Khoảng trống hành lang cánh và lời giải từ nước Bỉ

Đội bóng phía bắc London đã nhanh chóng kích hoạt hai bản hợp đồng chất lượng là mua đứt hậu vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen và sở hữu thủ thành Illan Meslier dưới dạng chuyển nhượng tự do. Mục tiêu tiếp theo của ban lãnh đạo Pháo thủ là bổ sung nhân sự cho hàng công, nơi hành lang cánh trái đang để lại khoảng trống lớn sau sự ra đi của Leandro Trossard sang Besiktas.

Arsenal sẽ cần thêm những tân binh trên hàng công sau sự rời đi của Trossard. Ảnh: Getty.

Trong bối cảnh đó, Christos Tzolis nổi lên như một phương án thay thế hoàn hảo để chia lửa cùng các đồng đội tại sân Emirates. Sự xuất hiện của chân sút sinh năm 2002 hứa hẹn mang đến làn gió mới đầy bùng nổ cho hành lang cánh của Arsenal. Phong độ chói sáng của anh ở mùa giải vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu.

Những con số thống kê ấn tượng của Christos Tzolis

Với việc ghi tới 22 bàn thắng cùng việc đóng góp 29 đường kiến tạo chỉ sau 52 lần ra sân, Tzolis sở hữu những thông số vô cùng ấn tượng mà bất kỳ chiến lược gia nào cũng thèm khát. Bản hợp đồng này được kỳ vọng sẽ giúp Mikel Arteta có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương một cách trực diện và hiệu quả hơn.

Thông số (Mùa giải vừa qua) Giá trị Số lần ra sân 52 Bàn thắng 22 Kiến tạo 29 Vị trí sở trường Tiền đạo cánh trái

Tiến độ đàm phán và khao khát của cầu thủ

Những động thái mới nhất cho thấy thương vụ này đang tiến triển vô cùng thuận lợi và có khả năng cao sẽ hoàn tất trước ngày 20 tháng 7, thời điểm toàn đội chính thức hội quân chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải mới. Sự tự tin của người hâm mộ Arsenal hoàn toàn có cơ sở khi các nhà báo đồng loạt xác nhận câu lạc bộ đã thiết lập những liên hệ chính thức đầu tiên với phía Club Brugge.

Đại diện nước Bỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được mức giá hợp lý dao động từ 30 triệu đến 35 triệu bảng Anh, tùy thuộc vào cấu trúc thanh toán của hợp đồng. Lý do lớn nhất để tin tưởng thương vụ này sẽ sớm được chốt hạ nằm ở chính khao khát của cầu thủ người Hy Lạp.

Tzolis đã trực tiếp bày tỏ mong muốn được đầu quân cho Arsenal. Ảnh: Getty.

Thông tin từ nhà báo Ben Jacobs khẳng định Tzolis đã trực tiếp bày tỏ mong muốn được đầu quân cho Arsenal với ban lãnh đạo đội bóng nước Anh. Việc cá nhân cầu thủ bật đèn xanh giúp tiến trình đàm phán giữa hai câu lạc bộ được đẩy nhanh một cách đáng kể. Đội bóng vùng Bruges cũng rất thiện chí hợp tác khi họ vốn có thói quen giải quyết rõ ràng tương lai của các trụ cột trước khi bước vào mùa bóng mới.

Đáng chú ý, việc theo đuổi tiền đạo của Club Brugge được xác nhận độc lập và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến kế hoạch chiêu mộ một mục tiêu chạy cánh khác là Morgan Rogers của đội bóng thành London. Với sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal đang cho thấy họ đã sẵn sàng để bảo vệ ngôi vương ở mùa giải tới.