Arsenal đè bẹp Girona 4-1: Havertz và Jesus rực sáng trong màn hủy diệt tại Montilivi Màn trình diễn áp đảo của Arsenal trước Girona kết thúc bằng chiến thắng 4-1 tưng bừng. Bộ đôi Havertz, Jesus cùng sao trẻ Max Dowman tỏa sáng rực rỡ.

Arsenal vừa có màn phô diễn sức mạnh ấn tượng khi đánh bại Girona với tỷ số thuyết phục 4-1 ngay tại trận giao hữu trên sân Estadi Municipal de Montilivi. Chiến thắng này không chỉ tôn vinh sự sắc bén của các ngôi sao tấn công như Kai Havertz hay Gabriel Jesus, mà còn cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời cùng tiềm năng to lớn từ dàn tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta.

Arsenal dễ dàng đánh bại Girona. Ảnh: Getty Images

Sự thống trị tuyệt đối trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Ngoại hạng Anh đã chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương nhờ khả năng kiểm soát khu trung tuyến vượt trội. Sự cơ động của các tuyến giúp Arsenal hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu, khiến đội chủ nhà Girona phải thu mình phòng ngự.

Thế bế tắc nhanh chóng bị phá vỡ ở phút 16. Tài năng trẻ Max Dowman thực hiện đường chọc khe tinh tế xé tàn hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Kai Havertz thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp lối chơi của Pháo thủ trở nên hưng phấn và thanh thoát hơn rất nhiều.

Đến phút 30, sự lấn lướt của Arsenal tiếp tục được cụ thể hóa. Hậu vệ Riccardo Calafiori dâng cao hỗ trợ tấn công và tung ra đường kiến tạo chuẩn xác để tân binh Christos Tzolis dứt điểm quyết đoán vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, Girona gần như không thể đưa bóng qua vạch giữa sân trước khả năng pressing tầm cao đầy tính tổ chức của đối thủ.

Màn rượt đuổi tỷ số chớp nhoáng hiệp hai

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta tiến hành hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm phương án tác chiến và giữ sức cho các trụ cột. Sự xáo trộn trong hệ thống phòng ngự vô tình giúp Girona tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 50, khi Arnau Martínez bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Kim Min-Su, làm bó tay thủ thành Kepa.

Tuy nhiên, niềm hy vọng vừa nhen nhóm của đội bóng Tây Ban Nha đã nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau đó 3 phút. Phút 53, Myles Lewis-Skelly chọc khe thông minh để Max Dowman băng lên tung cú sút xa uy lực, tái lập khoảng cách hai bàn cho đội khách.

Dàn sao tấn công của Arsenal gây ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Chưa dừng lại ở đó, phút 55, Ben White tung đường chuyền dọn cỗ chính xác để Gabriel Jesus đệm bóng gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-1 cho Arsenal. Những phút cuối trận, sự xuất hiện của thủ thành Illan Meslier với những pha cứu thua xuất sắc đã giúp đại diện nước Anh bảo toàn thành quả cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chi tiết kết quả trận đấu

Thông số Chi tiết Tỷ số chung cuộc Girona 1-4 Arsenal Girona ghi bàn Arnau Martínez (50') Arsenal ghi bàn Kai Havertz (16'), Christos Tzolis (30'), Max Dowman (53'), Gabriel Jesus (55') Địa điểm Estadi Municipal de Montilivi

Màn trình diễn thăng hoa tại Montilivi là tín hiệu tích cực cho Arsenal trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản lĩnh của dàn sao đẳng cấp cùng khát khao thể hiện của những gương mặt trẻ như Max Dowman hay Ethan Nwaneri đang mang đến cho HLV Mikel Arteta nhiều lựa chọn nhân sự chất lượng.