Arsenal đè bẹp Girona 4-1: Tân binh Christos Tzolis và thần đồng 16 tuổi rực sáng Tân binh 34 triệu bảng Christos Tzolis mở tài khoản bàn thắng ngay trận ra mắt, trong khi tài năng 16 tuổi Max Dowman bùng nổ giúp Arsenal vùi dập Girona 4-1.

Arsenal đã khởi động chiến dịch tiền mùa giải đầy ấn tượng bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Girona. Điểm sáng lớn nhất trong màn trình diễn của Pháo thủ không chỉ nằm ở kết quả áp đảo, mà còn đến từ sự hòa nhập nhanh chóng của tân binh Christos Tzolis cùng màn tỏa sáng rực rỡ của tài năng trẻ Max Dowman.

Màn ra mắt hứa hẹn của tân binh 34 triệu bảng

Cập bến sân Emirates từ Club Brugge với mức phí 34 triệu bảng, Christos Tzolis chịu nhiều áp lực trong việc chứng minh giá trị bản thân dưới triết lý khắt khe của HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, tuyển thủ người Hy Lạp chỉ mất ít phút để để lại dấu ấn đậm nét ở hành lang cánh trái.

Không chỉ thể hiện kỹ năng cá nhân điêu luyện và khả năng quấy phá hàng thủ đối phương, cầu thủ 24 tuổi còn nhiệt tình tham gia hỗ trợ phòng ngự từ xa. Khoảnh khắc ấn tượng nhất của Tzolis diễn ra trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Xuất phát từ pha vây ráp quyết liệt ngay trên phần sân đối phương, Tzolis cướp bóng thông minh, tự tin đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút chìm hiểm hóc bằng chân phải. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ Girona đổi hướng đi vào lưới, thưởng cho tinh thần chủ động của tân binh này.

Tzolis đã có màn ra mắt ấn tượng cho Arsenal. Ảnh: Getty.

Trong 62 phút hiện diện trên sân, các thông số kỹ thuật của Tzolis tỏ ra rất thuyết phục: đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 83%, có 6 lần chạm bóng trong khu vực 16m50 của đối phương (nhiều nhất trên sân) và tạo ra 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho đồng đội. Màn trình diễn này cho thấy khoản đầu tư của ban lãnh đạo Arsenal hoàn toàn có thể trở thành "món hời" lớn trong mùa giải mới.

Sự bùng nổ của tài năng trẻ Hale End

Dù Tzolis gây ấn tượng mạnh, Max Dowman mới là cái tên chiếm trọn spotlight của trận đấu. Ở tuổi 16, sản phẩm của lò đào tạo Hale End thi đấu với sự chững chạc và tự tin kinh ngạc trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha.

Chính Dowman là người châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Kai Havertz bằng một pha xoay người thoát áp lực đẳng cấp, trước khi tung đường chuyền thuận lợi để đồng đội dứt điểm. Sang hiệp hai, khi Girona vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Arnau Martinez, chính Dowman đã dập tắt sự hưng phấn của đối thủ. Cầu thủ trẻ này thực hiện pha cầm bóng đột phá từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm quyết đoán, tái lập khoảng cách hai bàn cho Pháo thủ.

Arsenal đang cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Ảnh: Getty.

Chiến thắng được ấn định 4-1 cho Arsenal sau pha đệm bóng cận thành của Gabriel Jesus từ đường căng ngang thuận lợi của Ben White. Bàn thắng này có ý nghĩa giải tỏa áp lực tâm lý rất lớn cho tiền đạo người Brazil trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Khởi đầu suôn sẻ cho chặng đường phía trước

Màn hủy diệt Girona 4-1 phản ánh chiều sâu đội hình lý tưởng mà HLV Mikel Arteta đang sở hữu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tận dụng tối đa trận giao hữu này để thử nghiệm những gương mặt trẻ như Marli Salmon hay Andre Harriman-Annous, đồng thời giúp các trụ cột tìm lại nhịp độ thi đấu.

Sau khởi đầu thuận lợi, Arsenal sẽ tiếp tục lịch trình du đấu hè bằng trận gặp Real Betis vào ngày 6/8, trước khi đụng độ Borussia Dortmund và Como. Đây đều là những bài kiểm tra chất lượng trước khi Pháo thủ bước vào trận tranh Siêu cúp Anh với Manchester City vào ngày 16/8.