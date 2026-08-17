Arsenal đè bẹp Man City 3-0 đoạt Siêu cúp Anh 2026: Dấu ấn đậm nét từ dàn tân binh Màn trình diễn rực rỡ của Martin Odegaard cùng các tân binh giúp Arsenal đè bẹp Manchester City 3-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh 2026 ngay tại Cardiff.

Arsenal vừa trải qua khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho mùa giải mới khi đè bẹp Manchester City với tỷ số 3-0 trong trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) 2026 tổ chức tại Cardiff. Pháo thủ không chỉ áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận mà còn thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc giữa những trụ cột quen thuộc và các tân binh vừa cập bến sân Emirates.

Sức mạnh tấn công bùng nổ và đẳng cấp của thủ lĩnh Martin Odegaard

Trận đấu bắt đầu theo kịch bản không ai ngờ tới khi Arsenal vượt lên dẫn trước ngay ở giây thứ 25. Tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly thực hiện pha xoay người đẳng cấp vượt qua cả Elliot Anderson lẫn Ruben Dias trước khi dọn cỗ cho Riccardo Calafiori băng xuống dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Riccardo Calafiori ghi bàn mở tỷ số ngay từ giây thứ 25 của trận đấu.

Cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly chơi tự tin vượt tuổi tác, liên tục tạo nên sóng gió nơi tuyến giữa và khiến hàng thủ Manchester City lúng túng.

Myles Lewis-Skelly tỏa sáng rực rỡ với đường kiến tạo đẳng cấp.

Sau bàn thắng sớm, thế trận hoàn toàn thuộc về Pháo thủ. Nhạc trưởng Martin Odegaard sắm vai linh hồn trong mọi đợt lên bóng. Anh châm ngòi cho bàn thắng thứ hai bằng đường phát động chuẩn xác cho Christos Tzolis, trước khi tiền đạo Kai Havertz chọn vị trí thông minh đón đường đánh đầu của Tzolis để nhân đôi cách biệt.

Christos Tzolis đóng góp hai đường kiến tạo xuất sắc.

Kai Havertz di chuyển thông minh và đánh đầu cận thành ghi bàn.

Đỉnh cao màn trình diễn của Arsenal đến khi Odegaard tự mình ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha xử lý tinh tế và cú dứt điểm chìm hiểm hóc, khép lại ngày thi đấu đạt điểm 9 tuyệt đối.

Martin Odegaard nhận điểm 9 với màn trình diễn hoàn hảo.

Bên cạnh đó, dù Noni Madueke chưa thực sự tìm lại cảm giác bóng tốt nhất ở 1/3 cuối sân đối phương, sự hiện diện của anh vẫn giúp kéo giãn hàng thủ đối phương hiệu quả.

Noni Madueke thi đấu tròn vai nhưng chưa tạo được nhiều đột biến.

Hàng phòng ngự kiên cố và phong độ xuất sắc của các tuyến

Không chỉ thăng hoa trên hàng công, tuyến phòng ngự của HLV Mikel Arteta cũng có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc. Ở hành lang cánh phải, Ben White hoàn toàn vô hiệu hóa Jeremy Doku lẫn Jack Grealish, với điểm nhấn là pha lăn xả cản phá cứu thua ngay trước giờ nghỉ.

Ben White nhận 8 điểm nhờ khả năng phòng ngự kiên cố.

Ở vị trí trung vệ, Gabriel Magalhaes thể hiện bản lĩnh thủ lĩnh khi phong tỏa hoàn toàn Erling Haaland, khiến chân sút nguy hiểm bậc nhất bên phía Man City gần như bị cô lập suốt trận đấu.

Gabriel Magalhaes làm chủ vòng cấm và vô hiệu hóa Haaland.

Đá cặp cùng Gabriel, trung vệ Cristhian Mosquera xóa tan những hoài nghi bằng màn trình diễn điềm tĩnh, vững vàng trong các pha tranh chấp không chiến lẫn tắc bóng.

Cristhian Mosquera thể hiện sự cứng cỏi trong các pha tranh chấp.

Ở tuyến giữa, tân binh Bruno Guimaraes dù thi đấu 45 phút đầu tiên có phần nặng nề nhưng vẫn tung ra vài đường chuyền hướng lên chất lượng, thể hiện tiềm năng lớn khi hòa nhập hoàn toàn.

Bruno Guimaraes trong quá trình thích nghi với lối chơi mới của Pháo thủ.

Nơi khung gỗ, David Raya duy trì sự tập trung cao độ khi liên tục cản phá các pha dứt điểm hiểm hóc từ Phil Foden, Haaland và Antoine Semenyo để bảo vệ vẹn toàn giữ sạch lưới.

David Raya giữ sạch lưới với nhiều pha phản xạ ấn tượng.

Thắng lợi thuyết phục 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Manchester City không chỉ giúp Arsenal mang về danh hiệu Siêu cúp Anh 2026 mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng xưng vương của thầy trò Mikel Arteta ở mùa giải năm nay.