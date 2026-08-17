Arsenal đè bẹp Man City 3-0 đoạt Siêu cúp Anh 2026: Dấu ấn đậm nét từ dàn tân binh
Màn trình diễn rực rỡ của Martin Odegaard cùng các tân binh giúp Arsenal đè bẹp Manchester City 3-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh 2026 ngay tại Cardiff.
Arsenal vừa trải qua khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho mùa giải mới khi đè bẹp Manchester City với tỷ số 3-0 trong trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) 2026 tổ chức tại Cardiff. Pháo thủ không chỉ áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận mà còn thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc giữa những trụ cột quen thuộc và các tân binh vừa cập bến sân Emirates.
Sức mạnh tấn công bùng nổ và đẳng cấp của thủ lĩnh Martin Odegaard
Trận đấu bắt đầu theo kịch bản không ai ngờ tới khi Arsenal vượt lên dẫn trước ngay ở giây thứ 25. Tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly thực hiện pha xoay người đẳng cấp vượt qua cả Elliot Anderson lẫn Ruben Dias trước khi dọn cỗ cho Riccardo Calafiori băng xuống dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.
Cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly chơi tự tin vượt tuổi tác, liên tục tạo nên sóng gió nơi tuyến giữa và khiến hàng thủ Manchester City lúng túng.
Sau bàn thắng sớm, thế trận hoàn toàn thuộc về Pháo thủ. Nhạc trưởng Martin Odegaard sắm vai linh hồn trong mọi đợt lên bóng. Anh châm ngòi cho bàn thắng thứ hai bằng đường phát động chuẩn xác cho Christos Tzolis, trước khi tiền đạo Kai Havertz chọn vị trí thông minh đón đường đánh đầu của Tzolis để nhân đôi cách biệt.
Đỉnh cao màn trình diễn của Arsenal đến khi Odegaard tự mình ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha xử lý tinh tế và cú dứt điểm chìm hiểm hóc, khép lại ngày thi đấu đạt điểm 9 tuyệt đối.
Bên cạnh đó, dù Noni Madueke chưa thực sự tìm lại cảm giác bóng tốt nhất ở 1/3 cuối sân đối phương, sự hiện diện của anh vẫn giúp kéo giãn hàng thủ đối phương hiệu quả.
Hàng phòng ngự kiên cố và phong độ xuất sắc của các tuyến
Không chỉ thăng hoa trên hàng công, tuyến phòng ngự của HLV Mikel Arteta cũng có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc. Ở hành lang cánh phải, Ben White hoàn toàn vô hiệu hóa Jeremy Doku lẫn Jack Grealish, với điểm nhấn là pha lăn xả cản phá cứu thua ngay trước giờ nghỉ.
Ở vị trí trung vệ, Gabriel Magalhaes thể hiện bản lĩnh thủ lĩnh khi phong tỏa hoàn toàn Erling Haaland, khiến chân sút nguy hiểm bậc nhất bên phía Man City gần như bị cô lập suốt trận đấu.
Đá cặp cùng Gabriel, trung vệ Cristhian Mosquera xóa tan những hoài nghi bằng màn trình diễn điềm tĩnh, vững vàng trong các pha tranh chấp không chiến lẫn tắc bóng.
Ở tuyến giữa, tân binh Bruno Guimaraes dù thi đấu 45 phút đầu tiên có phần nặng nề nhưng vẫn tung ra vài đường chuyền hướng lên chất lượng, thể hiện tiềm năng lớn khi hòa nhập hoàn toàn.
Nơi khung gỗ, David Raya duy trì sự tập trung cao độ khi liên tục cản phá các pha dứt điểm hiểm hóc từ Phil Foden, Haaland và Antoine Semenyo để bảo vệ vẹn toàn giữ sạch lưới.
Thắng lợi thuyết phục 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Manchester City không chỉ giúp Arsenal mang về danh hiệu Siêu cúp Anh 2026 mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng xưng vương của thầy trò Mikel Arteta ở mùa giải năm nay.