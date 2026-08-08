Arsenal đối đầu Borussia Dortmund tại Emirates Cup 2026: Pháo thủ quyết bảo vệ ngôi vương Arsenal sẽ đụng độ Borussia Dortmund trong trận giao hữu tâm điểm Emirates Cup 2026 lúc 20h00 ngày 9/8, nơi thầy trò Mikel Arteta quyết tâm bảo vệ chức vô địch.

Trận giao hữu tâm điểm thuộc khuôn khổ Emirates Cup 2026 giữa Arsenal và Borussia Dortmund sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 9/8 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Emirates tại London. Đội bóng thành London bước vào trận đấu này với mục tiêu bảo vệ danh hiệu sau cú sảy chân bất ngờ 1-3 trước Real Betis, trong khi đại diện nước Đức cũng muốn tìm lại sự ổn định trước mùa giải mới.

Arsenal đang là đương kim vô địch.

Cú sảy chân cần thiết và phong độ của hai đội

Trận thua 1-3 trước Real Betis đã cắt đứt chuỗi trận giao hữu ấn tượng của Arsenal, vốn khởi đầu bằng các chiến thắng đậm đà trước MK Dons và Girona. Những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự đã khiến Pháo thủ phải trả giá đắt, buộc HLV Mikel Arteta phải nhanh chóng chỉnh đốn đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

Bên phía đối diện, Borussia Dortmund thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong giai đoạn tiền mùa giải. Trong 4 trận giao hữu gần nhất, đương kim Á quân Bundesliga thắng 2 và thua 2. Tính nhất quán trong lối chơi vẫn đang là bài toán đau đầu đối với ban huấn luyện đội bóng vùng Ruhr.

Lịch sử đối đầu và thành tích tại Emirates Cup

Trong quá khứ, Arsenal và Dortmund từng có 8 lần chạm trán chính thức tại đấu trường UEFA Champions League, trong đó Pháo thủ nhỉnh hơn về chỉ số đối đầu. Ở lần đụng độ gần nhất vào năm 2014, đội chủ sân Emirates đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Yaya Sanogo và Alexis Sanchez.

Tại giải đấu giao hữu thường niên Emirates Cup, Arsenal hoàn toàn áp đảo với việc giành 4 chức vô địch liên tiếp gần đây. Lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh ở giải đấu này tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thầy trò Arteta.

Biến động lực lượng trước giờ G

HLV Mikel Arteta đón nhận tin vui với sự trở lại của bộ đôi người Brazil là Gabriel Magalhaes và Gabriel Martinelli sau kỳ nghỉ bù. Đội trưởng Martin Odegaard cũng đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng xuất phát từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ Louie Copley chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Về phía Borussia Dortmund, HLV Niko Kovac đối mặt với nhiều tổn thất nhân sự. Carney Chukwuemeka bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương đầu gối, trong khi bộ đôi trung vệ Emre Can và Nico Schlotterbeck vẫn chưa thể tái xuất do chấn thương dài hạn.

Dortmund sẽ không dễ bị bắt nạt.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng trên sân

Arsenal nhiều khả năng vẫn vận hành sơ đồ 4-3-3 với triết lý kiểm soát bóng và áp sát tầm cao. Các tình huống hãm thành của Pháo thủ sẽ tập trung vào khả năng luân chuyển bóng nhanh ra hai biên cho Martinelli và tài năng trẻ Dowman, kết hợp với nhãn quan chuyền bóng của Havertz ở tuyến giữa. Trên hàng công, tân binh Viktor Gyokeres được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa vững chắc nhờ khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng.

Trong khi đó, Dortmund của Niko Kovac dự kiến thiết lập sơ đồ 3 trung vệ (3-4-2-1) nhằm gia tăng độ an toàn cho hàng thủ. Đội bóng Đức sẽ chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công nhanh dựa vào tốc độ của Fabio Silva, sự sáng tạo của Karetsas và khả năng chớp thời cơ của trung phong Serhou Guirassy.

Khu vực trung tuyến hứa hẹn là điểm nóng quyết định cục diện trận đấu, nơi tài năng trẻ Lewis-Skelly phải đối đầu với sức trẻ và sự càn lướt của Jobe Bellingham. Bên cạnh đó, cuộc chạm trán ở hành lang cánh giữa Martinelli và hệ thống phòng ngự biên của Dortmund cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc.

Đội hình dự kiến

Arsenal (4-3-3): Meslier; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Vieira, Lewis-Skelly, Havertz; Dowman, Gyokeres, Martinelli.

Meslier; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Vieira, Lewis-Skelly, Havertz; Dowman, Gyokeres, Martinelli. Borussia Dortmund (3-4-2-1): Drewes; Reggiani, Anton, Ritter; Svensson, Bellingham, Nmecha, Beier; Silva, Karetsas; Guirassy.

Với chất lượng đội hình đồng đều và lợi thế sân nhà, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn trong việc kiểm soát trận đấu. Dù Dortmund luôn là đối thủ khó chịu, những điểm yếu ở hàng phòng ngự có thể khiến đại diện nước Đức phải nhận thất bại sát nút 1-2 trước Pháo thủ.