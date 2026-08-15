Arsenal đối đầu Manchester City tại Siêu cúp Anh 2026: Cuộc so tài chiến thuật ở Cardiff Trận tranh Siêu cúp Anh 2026 giữa Arsenal và Manchester City tại Cardiff hứa hẹn kịch tính khi cả hai đội bóng đều chịu tổn thất lực lượng trầm trọng ở trục dọc.

Mùa giải bóng đá Anh 2026/2027 sẽ chính thức mở màn bằng cuộc thư hùng rất được chờ đợi tại Cardiff giữa nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal và đội giữ cúp FA Manchester City. Trận đấu tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) diễn ra lúc 21h00 ngày 16/8/2026 trên Sân vận động Thiên niên kỷ (Millennium Stadium), hứa hẹn mang đến góc nhìn toàn diện về thực lực của hai ứng viên hàng đầu trước thềm mùa giải mới.

Giai đoạn tiền mùa giải của Arsenal không thực sự tốt. Ảnh: Getty Images

Phong độ tiền mùa giải và bản lĩnh trên chấm 11m

Nhìn vào kết quả chuẩn bị mùa hè, Arsenal thể hiện phong độ không mấy ấn tượng về mặt tỷ số khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 4 trận giao hữu chính thức. Dù vậy, "Pháo thủ" lại chứng minh được sự lì lợm và tâm lý vững vàng trên chấm luân lưu khi lần lượt vượt qua Borussia Dortmund và Como sau khi hết giờ thi đấu chính thức.

Bên phía đối diện, Manchester City bước vào thời kỳ mới dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Enzo Maresca với thành tích khởi đầu tương đối suôn sẻ. Đại diện thành Manchester duy trì chuỗi trận bất bại ở giai đoạn tiền mùa giải, nổi bật là hai chiến thắng thuyết phục với cùng tỷ số 3-1 trước đội hình tiêu biểu K-League và Atletico Madrid.

Về lịch sử đối đầu, Manchester City chiếm ưu thế khi giành chiến thắng 5 trong 6 lần chạm trán gần nhất, bao gồm trận thắng 2-1 tại Etihad vào tháng 4/2026. Mặc dù vậy, Arsenal lại sở hữu cái duyên đặc biệt với các trận tranh Siêu cúp. Năm 2023, chính Mikel Arteta đã đánh bại Pep Guardiola để nâng cúp. Đáng chú ý, Arsenal giành chiến thắng trong cả 2 trận Siêu cúp gần nhất (2020 và 2023) và đều trên chấm luân lưu 11m.

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở trục dọc

Cả hai huấn luyện viên bước vào trận đấu mở màn mùa giải trong tình cảnh lực lượng chịu tổn thất lớn. Arsenal đối mặt bài toán khó ở hàng phòng ngự khi trung vệ trụ cột William Saliba phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng, trong khi Jurrien Timber vắng mặt vì vấn đề ở háng. Ngoài ra, những ngôi sao vừa trở về từ World Cup 2026 như Declan Rice, Bukayo Saka và Martin Zubimendi chưa có phút thi đấu nào tích lũy trong mùa hè, khiến khả năng đá chính bị bỏ ngỏ.

Tương tự, Manchester City không thể sử dụng tiền vệ Rodri sau khi cầu thủ này vừa trải qua phẫu thuật lưng. Tiền đạo chủ lực Erling Haaland đã trở lại tập luyện nhưng nhiều khả năng chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Tijjani Reijnders đang hoàn tất thủ tục chuyển sang Saudi Pro League, còn khả năng ra sân của Savinho vẫn bỏ ngỏ do bị ốm.

Mikel Arteta và Enzo Maresca sẽ chạm trán nhau ở một vị thế hoàn toàn khác. Ảnh: Getty Images

Biến số chiến thuật và những điểm nóng trên sân

Sự vắng mặt của các trụ cột buộc hai nhà chiến thuật phải đưa ra những điều chỉnh quan trọng. HLV Mikel Arteta dự kiến vận hành sơ đồ 4-3-3 quen thuộc nhưng sẽ ưu tiên khả năng kiểm soát bóng chắc chắn ở tuyến giữa nhằm giảm tải áp lực cho cặp trung vệ chắp vá Mosquera - Gabriel. Tân binh trị giá 75 triệu bảng Bruno Guimaraes sẽ giữ vai trò nhạc trưởng gánh vác tuyến giữa trong ngày Declan Rice vắng mặt.

Trong khi đó, Enzo Maresca xây dựng lối chơi kế thừa nền tảng của người tiền nhiệm nhưng gia tăng tốc độ chuyển trạng thái. Bộ đôi tiền vệ Kovacic - Gonzalez được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng đánh chặn từ xa, đồng thời mở ra khoảng trống để Phil Foden hoạt động tự do ở khu vực trung lộ. Trên hàng công, tiền đạo Omar Marmoush - người vừa lập cú đúp vào lưới Atletico Madrid - sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Manchester City.

Đội hình dự kiến:

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz. Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Sự thiếu vắng những mắt xích quan trọng ở trục dọc (Saliba phía Arsenal và Rodri - Haaland phía Manchester City) khiến cả hai đội khó lòng trình diễn một thế trận hoàn hảo. Cuộc đối đầu giữa Bruno Guimaraes và Kovacic tại khu vực giữa sân cùng màn tranh chấp tốc độ giữa Madueke và Ait-Nouri ở hành lang cánh sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Với duyên đá cúp và sự lì lợm đã thể hiện trên chấm 11m trong suốt mùa hè, Arsenal hoàn toàn có cơ hội giữ lại chiếc cúp khởi đầu mùa giải sau một kịch bản giằng co kéo dài sang loạt sút luân lưu.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-1 Manchester City (Arsenal thắng sau loạt sút luân lưu).