Arsenal đối diện nguy cơ phạm sai lầm lớn nếu quyết định bán Gabriel Martinelli vào mùa hè Việc Arsenal cân nhắc bán Gabriel Martinelli để mang về tân binh đắt giá bị xem là bước đi mạo hiểm, đe dọa trực tiếp đến cấu trúc chiến thuật bền vững.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng không ngừng săn đón những bản hợp đồng bom tấn, Arsenal dường như đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt nhưng đầy tranh cãi: cân nhắc khả năng chia tay Gabriel Martinelli. Dù vậy, khi đặt lên bàn cân những tiêu chuẩn khắt khe nhất dành cho một cầu thủ chạy cánh trái hiện đại, tiền đạo người Brazil vẫn là nhân tố hiếm hoi đáp ứng trọn vẹn cả hiệu suất thi đấu lẫn tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Arsenal có thể chia tay Gabriel Martinelli hè này. Ảnh: Getty Images

Biểu tượng của những khoảnh khắc lớn

Kể từ ngày đặt chân đến sân Emirates, ngôi sao mang áo số 11 đã trở thành biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Arsenal dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Khả năng bùng nổ trong những trận cầu then chốt chính là giá trị lớn nhất của Martinelli. Tại đấu trường UEFA Champions League mùa giải 2025/2026, hiệu suất ghi bàn của anh thậm chí còn vượt qua những tên tuổi hàng đầu như Vinicius Junior hay Bradley Barcola, bên cạnh những pha lập công mang tính quyết định trước Manchester City và Real Madrid.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Martinelli và phần lớn các tiền đạo cánh hàng đầu thế giới nằm ở tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Cầu thủ người Brazil sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự như một hậu vệ biên thực thụ khi hệ thống cần, chấp nhận hy sinh cơ hội cá nhân mà không hề phàn nàn về vị trí thi đấu hay thời lượng ra sân. Huyền thoại Ian Wright từng khẳng định rằng Martinelli đã cống hiến đủ nhiều cho câu lạc bộ để nhận được sự tôn trọng tuyệt đối thay vì bị đặt vào diện chuyển nhượng.

Hệ quả từ sự xáo trộn chiến thuật tại Emirates

Sự sụt giảm về mặt thống kê bàn thắng và kiến tạo của Gabriel Martinelli thời gian qua phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cấu trúc vận hành của Arsenal hơn là sự sa sút về năng lực cá nhân. Sau sự ra đi của Granit Xhaka và những ca chấn thương kéo dài của Gabriel Jesus, tiền đạo sinh năm 2001 mất đi những đối tác ăn ý nhất bên hành lang cánh trái – nơi từng là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của Pháo thủ.

Việc ban huấn luyện chuyển hướng sử dụng các tiền vệ số 8 có xu hướng dâng cao như Declan Rice hay Kai Havertz đã vô tình buộc Martinelli phải duy trì cự ly dạt biên rộng hơn. Điều này làm giảm đáng kể tần suất thâm nhập trực tiếp vào vòng cấm đối phương. Thay vì được tối ưu hóa khoảng trống để dứt điểm, anh phải đảm nhận nhiệm vụ duy trì độ mở của đội hình và gánh vác khối lượng pressing phòng ngự khổng lồ.

Việc bán Gabriel Martinelli có thể khiến Arsenal tiếc nuối. Ảnh: Getty Images

Canh bạc rủi ro từ những thương vụ bom tấn

Ý định để Martinelli ra đi nhằm dọn đường chiêu mộ Julian Alvarez hoặc những ngôi sao trị giá hơn 100 triệu bảng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Cựu tiền đạo Manchester City rõ ràng sở hữu đẳng cấp đã được khẳng định, song không ai có thể bảo đảm một tân binh đắt giá sẽ lập tức thích nghi với việc phòng ngự lùi sâu và hy sinh vì cấu trúc chung của đội bóng như cách Martinelli đang làm.

Thay vì vung tiền cho những lựa chọn chưa được kiểm chứng ở hành lang trái, Arsenal cần ưu tiên tái thiết kế một hệ thống tấn công cân bằng nhằm giải phóng bản năng săn bàn vốn có của ngôi sao 25 tuổi. Giữ chân một cầu thủ vừa tài năng vừa có lòng trung thành vô điều kiện chính là nền tảng bền vững nhất cho tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn của đội chủ sân Emirates.