Arsenal đối mặt rào cản 130 triệu bảng trong thương vụ Morgan Rogers Mikel Arteta đang khao khát đưa Morgan Rogers về Emirates để nâng cấp hành lang cánh trái, nhưng mức định giá kỷ lục từ Aston Villa đang khiến thương vụ bom tấn này đứng trước nguy cơ bế tắc.

Arsenal vừa khép lại một mùa giải thăng hoa với chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục. Tuy nhiên, tại sân Emirates, tham vọng chưa bao giờ dừng lại. Huấn luyện viên Mikel Arteta và ban lãnh đạo Pháo thủ hiểu rằng họ cần những điều chỉnh nhân sự mạnh mẽ để hướng tới đỉnh cao Champions League vào mùa giải tới. Trong kế hoạch đó, Morgan Rogers nổi lên như một mục tiêu tối thượng.

Morgan Rogers: Mảnh ghép hoàn hảo cho hành lang cánh

Cầu thủ 23 tuổi này đã có sự tiến bộ vượt bậc trong vòng 18 tháng qua, trở thành một trong những ngôi sao tấn công đáng xem nhất giải đấu. Rogers hiện không chỉ là trụ cột của Aston Villa mà còn là niềm hy vọng của đội tuyển Anh hướng tới vinh quang tại World Cup. Sự quan tâm của Arsenal dành cho anh không phải là nhất thời mà nằm trong một lộ trình phát triển dài hạn.

Sự cấp thiết của thương vụ này còn đến từ tình hình nhân sự tại London. Khi cả Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đều đứng trước những tin đồn có thể rời sân Emirates, việc sở hữu "bản hợp đồng trong mơ" mang tên Morgan Rogers sẽ giúp Arteta giải quyết bài toán hỏa lực bên hành lang cánh trái.

Arteta sẽ cần bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh trái. Ảnh: Getty.

Lập trường đanh thép từ Aston Villa

Đối diện với tham vọng của Arsenal là một Aston Villa đầy kiêu hãnh dưới sự dẫn dắt của Unai Emery. Đội chủ sân Villa Park hoàn toàn không chịu áp lực phải bán ngôi sao lớn nhất của mình cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhất là khi Rogers vẫn còn tới 5 năm hợp đồng. Để có thể đưa Rogers về London, Arsenal buộc phải đáp ứng trọn vẹn mức định giá khổng lồ 130 triệu bảng.

Aston Villa muốn 130 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Rogers. Ảnh: Getty.

Đại diện vùng Midlands đã gửi đi một thông điệp vô cùng cứng rắn rằng họ sẽ không bị ép giá. Ngay cả khi bản thân Rogers thừa nhận anh cảm thấy không chắc chắn về việc mình có xứng đáng với con số 130 triệu bảng hay không, Villa vẫn giữ nguyên lập trường. Các cuộc đàm phán được dự báo sẽ kéo dài dai dẳng và dễ dàng rơi vào bế tắc nếu Pháo thủ cố tình mặc cả.

Leandro Trossard có thể là chìa khóa tháo gỡ nút thắt

Bên cạnh việc chồng đủ tiền mặt, một phương án khả dĩ có thể giúp Arsenal tháo gỡ nút thắt nằm ở tương lai của Leandro Trossard. Tiền đạo người Bỉ đang tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi không thể chiếm một suất đá chính thường xuyên trong đội hình của Arteta mùa trước. Hiện tại, Aston Villa đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Trossard và bản thân cầu thủ này cũng rất cởi mở với viễn cảnh chuyển đến sân Villa Park.

Arsenal đã sẵn sàng để Trossard rời đi, và đây có thể là quân bài chiến lược giúp họ thuyết phục Villa nhượng bộ trong thương vụ Rogers. Nếu không thể tìm được tiếng nói chung về mức giá kỷ lục kể trên, Arsenal buộc phải chấp nhận nhìn mục tiêu hàng đầu của mình tiếp tục gắn bó với màu áo Villa Park, một kịch bản mà Arteta chắc chắn không hề mong muốn.