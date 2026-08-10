Arsenal dồn lực chốt 6 thương vụ chuyển nhượng then chốt trước khi thị trường đóng cửa Pháo thủ đang tăng tốc đàm phán với Ezri Konsa và Pio Esposito, đồng thời sẵn sàng chia tay bộ đôi tiền đạo Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli hè này.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. Huấn luyện viên Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo Arsenal đối mặt với khối lượng công việc đồ sộ nhằm kiện toàn đội hình trước khi thị trường đóng cửa. Đội chủ sân Emirates vừa phải nhanh chóng bổ sung viện binh cho hàng công lẫn hàng thủ, vừa cần thanh lý những nhân sự không nằm trong kế hoạch để cân bằng quỹ lương.

Bộ đôi Jesus và Martinelli có thể rời Arsenal. Ảnh: Getty.

Bổ sung nhân sự: Gia cố hàng thủ và làm mới hàng công

Vấn đề nhân sự ở hệ thống phòng ngự đang khiến Mikel Arteta phải đau đầu giải quyết. Chấn thương lưng của William Saliba gặp phải tại World Cup, kết hợp với tình trạng thể lực thiếu ổn định của Ben White và Jurrien Timber khiến tuyến sau Pháo thủ rơi vào thế báo động. Trước bối cảnh đó, Ezri Konsa của Aston Villa được xác định là mục tiêu ưu tiên số một.

Arsenal đã gửi lời đề nghị ban đầu tới đối tác, dù con số này chỉ nhỉnh hơn một nửa so với mức giá 60 triệu bảng mà Aston Villa yêu cầu cho trung vệ 28 tuổi. Các nguồn tin cho biết Aston Villa đang lo ngại khả năng giữ chân ngôi sao của mình trước sức ép liên tục từ phía London.

Ở mặt trận tấn công, sau khi không thể chiêu mộ Vinicius Jr, đội ngũ tuyển trạch của Arsenal đã chuyển hướng sang chân sút trẻ Pio Esposito thuộc biên chế Inter Milan. Các tuyển trạch viên Pháo thủ đã dự khán trận derby tiền mùa giải giữa Inter Milan và AC Milan để theo dõi sát sao tiền đạo 21 tuổi này. Dù Inter Milan khẳng định Esposito là nhân tố không phải để bán, mức định giá khoảng 73 triệu bảng của anh vẫn nằm trong tầm khả năng tài chính của Arsenal, đặc biệt khi chân sút người Ý tỏ ra cởi mở với viễn cảnh thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Thanh lọc đội hình: Sẵn sàng chia tay nhiều trụ cột

Tương lai Ethan Nwaneri là dấu hỏi lớn. Ảnh: Getty.

Ở chiều ngược lại, công cuộc thanh lý lực lượng của Pháo thủ hứa hẹn sẽ mang về khoản kinh phí đáng kể. Tiền vệ trẻ Ethan Nwaneri đang là tâm điểm chú ý của cả RB Leipzig lẫn Borussia Dortmund. Sau nửa mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Marseille, cơ hội cạnh tranh suất đá chính của Nwaneri tại Emirates càng thu hẹp khi tân binh Bruno Guimaraes xuất hiện. Dù mới gia hạn hợp đồng 5 năm vào mùa hè năm ngoái, Arsenal vẫn để ngỏ khả năng bán đứt tài năng trẻ này nhằm tái đầu tư vào các thương vụ khác.

Jesus được liên hệ đến Napoli. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý nhất là tương lai của bộ đôi tiền đạo người Brazil. Gabriel Jesus nhận được sự quan tâm gắt gao từ Napoli. Ban huấn luyện Arsenal đã bật đèn xanh cho phép Jesus ra đi nếu nhận đủ 17,1 triệu bảng. Những động thái tiếp xúc giữa người đại diện của tiền đạo này với phía đội bóng Serie A đang đẩy thương vụ đến rất gần hồi kết.

Trong khi đó, Gabriel Martinelli chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng và đang thu hút sự quan tâm từ Galatasaray. Sau 278 lần ra sân cùng 62 bàn thắng cho đội bóng bắc London, cầu thủ chạy cánh này hoàn toàn có thể chia tay sân Emirates để trở thành thương vụ bán đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, vượt qua kỷ lục 35 triệu bảng mà Liverpool từng trả để mua Alex Oxlade-Chamberlain năm 2019.

Bên cạnh đó, thủ môn 20 tuổi Tommy Setford đang hoàn tất các thủ tục chuyển đến Las Palmas theo dạng cho mượn. Sự xuất hiện của Illan Meslier cùng sự trở lại của David Raya đẩy Setford xuống vị trí lựa chọn thứ ba hoặc thứ tư, khiến việc rời đi để tích lũy kinh nghiệm thi đấu trở thành lựa chọn tất yếu cho tương lai của thủ thành trẻ này.