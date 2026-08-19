Arsenal dồn lực kích nổ hai bom tấn Ezri Konsa và Julian Alvarez trước giờ chợ hè đóng cửa Trước hạn chót 1/9, Arsenal tăng tốc đàm phán chiêu mộ Ezri Konsa nhằm vá hàng thủ, đồng thời liên hệ Julian Alvarez để nâng cấp hỏa lực tuyến trên.

Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chính thức khép lại vào ngày 1/9, Arsenal đang trải qua những giờ phút hối hả nhằm hoàn thiện cấu trúc đội hình. Nhằm gia cố sức mạnh ở cả hai tuyến quan trọng, huấn luyện viên Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo Pháo thủ đã đưa hậu vệ Ezri Konsa và tiền đạo Julian Alvarez vào tầm ngắm ưu tiên hàng đầu.

Gia cố hàng phòng ngự với sự đa năng của Ezri Konsa

Cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ đang đặt Arsenal vào tình thế vô cùng báo động. Trung vệ trụ cột William Saliba phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương lưng, trong khi Jurrien Timber tiếp tục dính chấn thương háng. Việc chỉ còn Cristhian Mosquera là phương án khả dĩ khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải tìm kiếm một nhân tố giàu kinh nghiệm chiến trường để khỏa lấp khoảng trống.

Theo nguồn tin từ The Athletic, mục tiêu số một của Arsenal lúc này là Ezri Konsa thuộc biên chế Aston Villa. Đội chủ sân Emirates đang tích cực thương lượng để đàm phán mức giá 60 triệu bảng mà Aston Villa yêu cầu xuống khoảng 40 triệu bảng. Tuy nhiên, một thỏa thuận thực tế nhiều khả năng sẽ rơi vào mức 50 triệu bảng trả trước cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí.

Konsa có sự đa năng mà Arteta đang cần. Ảnh: Getty.

Ezri Konsa sở hữu phẩm chất kỹ chiến thuật hoàn toàn phù hợp với triết lý của Arteta. Tuyển thủ Anh có thể đảm nhiệm tốt cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Ở mùa giải vừa qua tại Ngoại hạng Anh, Konsa đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95% và giành chiến thắng gần 70% trong các tình huống tranh chấp đôi mươi, một thông số ấn tượng khẳng định năng lực thủ ngự của anh.

Julian Alvarez và phương án nâng cấp hàng công

Bên cạnh tuyến phòng ngự, Arsenal cũng đang ráo riết săn đón một chân sút đẳng cấp. Sau khi Juventus quyết định giữ chân Kenan Yildiz, Pháo thủ đã lập tức chuyển hướng sang Julian Alvarez. Huấn luyện viên Mikel Arteta được cho là đã có cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai với tiền đạo người Argentina để thuyết phục anh gia nhập dự án tại Bắc London.

Cơ hội mở ra cho Arsenal khi Atletico Madrid kiên quyết từ chối nhượng lại Alvarez cho các đối thủ trực tiếp tại La Liga như Barcelona hay Real Madrid. Sự xuất hiện của tuyển thủ Argentina không chỉ mang lại khả năng dứt điểm sắc bén mà còn bổ sung cường độ pressing mạnh mẽ cho tuyến đầu.

Đáng chú ý, nếu Arsenal hoàn tất việc chiêu mộ Julian Alvarez, thương vụ này có thể tạo ra hiệu ứng domino trên thị trường chuyển nhượng. Sự dịch chuyển của Alvarez sẽ mở đường để tiền đạo Viktor Gyokeres chuyển sang khoác áo Barcelona trong những ngày cuối cùng của phiên chợ hè.