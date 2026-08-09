Arsenal được khuyên chiêu mộ Pedro Neto từ Chelsea để nâng cấp hàng công ở mùa giải mới Cựu danh thủ Jeremie Aliadiere tin rằng Pedro Neto là lựa chọn lý tưởng cho Arsenal sau khi vồ hụt Vinicius Junior và Chelsea phải tinh giảm nhân sự.

Sau khi vồ hụt thương vụ bom tấn Vinicius Junior từ Real Madrid, Arsenal đang tích cực tìm kiếm những phương án chất lượng nhằm củng cố hành lang cánh. Trong bối cảnh HLV Mikel Arteta quyết tâm nâng cấp hàng tấn công, cựu tiền đạo Jeremie Aliadiere đã đưa ra lời khuyên đáng chú ý: Pháo thủ nên chuyển hướng sang Pedro Neto của Chelsea.

Phương án tối ưu về tài chính và năng lực thực chiến

Dù từng sẵn sàng biến Vinicius Junior thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Arsenal buộc phải thay đổi kế hoạch khi chân sút người Brazil quyết định gia hạn với Kền kền trắng. Đội chủ sân Emirates sau đó được liên kết với Bradley Barcola, nhưng Aliadiere cho rằng Neto mới là giải pháp hợp lý và tiết kiệm hơn về mặt tài chính.

Tương lai của Neto đang bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Getty Images.

Cựu danh thủ Arsenal phân tích rằng thay vì mạo hiểm chi ra tới 150 triệu bảng cho một tiền đạo cánh mới, Pháo thủ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một cầu thủ đã khẳng định được giá trị. Theo ông, Pedro Neto đã chinh chiến nhiều năm tại giải đấu số một xứ sở sương mù, am hiểu môi trường bóng đá Anh và sở hữu năng lực chuyên môn rất cao.

Cơ hội từ áp lực tinh giản nhân sự của Chelsea

Bên cạnh sự quan tâm từ Arsenal, Pedro Neto cũng thu hút sự chú ý lớn từ Manchester City khi HLV Enzo Maresca rất muốn tái ngộ cầu thủ người Bồ Đào Nha. Mức giá để thuyết phục Chelsea nhả người được dự đoán rơi vào khoảng 70 triệu bảng.

Mặc dù Chelsea không chủ động rao bán trụ cột của mình, bối cảnh thực tế lại đang ủng hộ các đội bóng muốn chiêu mộ Neto. Đội hình The Blues đang quá tải với 41 cầu thủ ở đội một, và HLV Xabi Alonso cũng đã thừa nhận quá trình tinh giản nhân sự là điều bắt buộc phải thực hiện trong thời gian tới.