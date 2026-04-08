Arsenal được khuyên nẫng tay trên Bradley Barcola từ Liverpool với giá 170 triệu euro Cựu tiền vệ Emmanuel Frimpong thúc giục Arsenal can thiệp vào thương vụ Bradley Barcola nhằm duy trì vị thế thống trị tại Ngoại hạng Anh, bất chấp mức giá 170 triệu euro từ PSG.

Cựu tiền vệ Emmanuel Frimpong vừa lên tiếng thúc giục Arsenal nhanh chóng ra tay "nẫng tay trên" Bradley Barcola ngay trước mũi Liverpool. Trong bối cảnh đại kình địch vùng Merseyside đang tích cực đàm phán với Paris Saint-Germain, thương vụ thu hút sự chú ý lớn bởi mức giá kỷ lục lên tới 170 triệu euro.

Barcola được tiến cử cho Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng thiết lập kỷ nguyên thống trị tại Premier League

Sau khi phá vỡ giới hạn để hướng tới các danh hiệu lớn, thách thức hàng đầu với tập thể của HLV Mikel Arteta là duy trì vị thế ở đỉnh cao. Frimpong cho rằng đội bóng thành London không thể hài lòng với những thành công ngắn hạn, mà phải hướng tới mô hình thống trị bền vững như Manchester United hay Manchester City từng làm.

Chia sẻ trên Ladbrokes, Frimpong nhấn mạnh: "Mikel Arteta và các cầu thủ cuối cùng đã vượt qua rào cản. Nhưng họ không thể chỉ thắng một lần. Họ phải tiếp tục chiến thắng và thống trị. Arsenal đang có chiều sâu đội hình tốt, nhưng ban lãnh đạo vẫn cần bổ sung thêm một số 8 thực thụ và các nhân tố chạy cánh chất lượng."

Theo cựu tiền vệ này, bên cạnh mục tiêu Bruno Guimaraes cho tuyến giữa, Bradley Barcola chính là mẫu cầu thủ chạy cánh lý tưởng giúp Pháo thủ gia tăng tối đa tính đột biến trong các phương án tấn công.

Liverpool quyết tâm cải tổ, PSG thách giá 170 triệu euro

Lời khuyên của Frimpong xuất hiện đúng thời điểm Liverpool đang ráo riết thực hiện cuộc tái thiết sâu rộng. Dù đã đầu tư mạnh tay cho Alexander Isak, Hugo Ekitike hay Florian Wirtz ở mùa hè trước, The Kop vừa trải qua chiến dịch thất vọng khi chỉ cập bến ở vị trí thứ 5, dẫn đến việc HLV Arne Slot phải rời ghế nóng.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Andoni Iraola cùng việc chia tay biểu tượng Mohamed Salah, đội chủ sân Anfield coi Barcola là ưu tiên hàng đầu. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận các cuộc đàm phán giữa Liverpool và PSG đã bắt đầu, bản thân ngôi sao 23 tuổi người Pháp cũng tỏ ra hứng thú với viễn cảnh thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, rào cản tài chính là thách thức không nhỏ. Nguồn tin từ RMC Sport tiết lộ PSG kỳ vọng thu về tới 170 triệu euro mới gật đầu bán tiền đạo này. Mặc dù mục tiêu số một hiện tại của Arsenal ở vị trí chạy cánh là Vinicius Junior, việc nhảy vào cuộc đua giành Barcola có thể giúp Pháo thủ vừa nâng cấp lực lượng, vừa trực tiếp ngáng đường đối thủ cạnh tranh trực tiếp.