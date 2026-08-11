Arsenal được khuyên từ bỏ mua Barcola giá 145 triệu bảng để tiếp tục tin dùng Martinelli Chuyên gia Andy Townsend nhận định Arsenal không nên chi 145 triệu bảng cho Bradley Barcola của PSG, thay vào đó hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào Gabriel Martinelli.

Arsenal được khuyến cáo không nên phung phí số tiền khổng lồ lên tới 145 triệu bảng cho thương vụ Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Theo chuyên gia Andy Townsend, đội chủ sân Emirates hoàn toàn có thể duy trì sự ổn định và tối ưu ngân sách bằng cách tiếp tục tin tưởng vào Gabriel Martinelli, một nhân tố đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh.

Thương vụ 145 triệu bảng chứa đựng nhiều rủi ro

Sau khi kế hoạch tiếp cận Vinicius Junior không thành do tiền đạo này quyết định gắn bó với Real Madrid, Arsenal được cho là đã chuyển hướng sang Bradley Barcola nhằm gia tăng sức mạnh cho hành lang cánh trái. Mặc dù vậy, mức định giá 145 triệu bảng mà đại diện nước Pháp đưa ra đang vấp phải nhiều sự tranh cãi trên thị trường chuyển nhượng.

Đang có nhiều đồn đoán xoay quanh tương lai của Martinelli.

Đánh giá về tham vọng này, cựu cầu thủ Andy Townsend bày tỏ sự hoài nghi trên đài talkSPORT khi cho rằng Barcola chưa đạt tới tầm vóc tương xứng với con số kể trên. Đáng chú ý, Townsend nhận định tài năng trẻ của PSG xếp sau khá xa so với những cái tên như Kvicha Kvaratskhelia hay Desire Doue về mặt trình độ lẫn giá trị thực tế trên sân.

Gabriel Martinelli và bài toán tối ưu nguồn lực

Bên cạnh yếu tố giá cả, thương vụ này càng bị đặt dấu hỏi lớn khi Arsenal vốn đang sở hữu một phương án chất lượng là Gabriel Martinelli. Dù chỉ có 11 lần đá chính và ghi 1 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa trước, chân sút người Brazil vẫn đóng góp tổng cộng 62 pha lập công sau 278 trận trên mọi đấu trường kể từ khi cập bến sân Emirates. Tiền đạo này hiện bước vào năm cuối hợp đồng, đi kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Đề cao giá trị của tuyển thủ Brazil, Townsend khẳng định việc đánh đổi Martinelli để lấy Barcola không phải là một sự nâng cấp đáng kể. Tiền đạo người Brazil hiểu rõ sự khốc liệt của giải đấu và đã chứng minh được giá trị bản thân trong đội hình Pháo thủ. Việc duy trì lực lượng hiện tại thay vì kích nổ thương vụ đắt đỏ sẽ giúp Arsenal đảm bảo sự ổn định bền vững cho tương lai.