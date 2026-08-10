Arsenal kiên quyết từ chối Galatasaray vụ Gabriel Martinelli nếu chưa có phương án thay thế Galatasaray ngỏ ý chiêu mộ Gabriel Martinelli, nhưng HLV Mikel Arteta chỉ đồng ý nhả người nếu Arsenal hoàn tất bản hợp đồng thay thế trên hành lang cánh.

Đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray vừa chính thức gửi đề nghị tới Arsenal để đàm phán về trường hợp của tiền đạo cánh Gabriel Martinelli. Dù vậy, lập trường từ phía đại diện Bắc London là vô cùng cứng rắn: tuyển thủ người Brazil sẽ không đi đâu cả trừ khi HLV Mikel Arteta tìm kiếm được một phương án thay thế thực sự chất lượng trên thị trường chuyển nhượng.

Kế hoạch của Mikel Arteta và bài toán chiều sâu

Ở tuổi 25, Gabriel Martinelli vẫn đóng vai trò quan trọng trong định hình nhân sự của Arsenal. HLV Mikel Arteta tiếp tục xem anh là mảnh ghép nằm trong kế hoạch dài hạn, bất chấp việc ban lãnh đạo "Pháo thủ" đang tích cực tìm kiếm thêm một nhân tố tấn công chất lượng nhằm gia tăng sức mạnh cho hành lang biên trái.

Gabriel Martinelli vẫn nằm trong kế hoạch của Mikel Arteta

Bên cạnh đó, việc duy trì chiều sâu lực lượng được xem là ưu tiên hàng đầu của Arsenal trong bối cảnh họ phải chinh chiến trên nhiều mặt trận khốc liệt ở mùa giải mới. Đội chủ sân Emirates không muốn rơi vào thế bị động nếu đẩy đi một cầu thủ đã quen thuộc với hệ thống chiến thuật khi chưa có nhân tố khỏa lấp khoảng trống.

Áp lực cạnh tranh từ tân binh Christos Tzolis

Sự xuất hiện của tân binh Christos Tzolis đang mang đến những biến số đáng chú ý trên hàng công Arsenal. Trong giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, Tzolis liên tục được trao cơ hội đá chính ở hành lang cánh trái, tạo ra áp lực tranh chấp vị trí trực tiếp lên Martinelli.

Hơn nữa, dù chân sút người Brazil hiện vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại London và chưa có động thái công khai đòi ra đi, vị thế của anh hoàn toàn có thể thay đổi. Trong trường hợp Arsenal chốt hạ thêm một bản hợp đồng tấn công đắt giá trước khi thị trường đóng cửa, cơ hội ra sân của Martinelli sẽ bị suy giảm đáng kể.

Việc Galatasaray đánh tiếng đúng thời điểm có thể mở ra một kịch bản bất ngờ vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ mua sắm người mới của đại diện nước Anh.