Arsenal nên từ bỏ Vinicius Junior: Nico Williams và Bradley Barcola mới là mảnh ghép hoàn hảo Cựu danh thủ Kevin Nolan cảnh báo Arsenal về rủi ro từ cá tính của Vinicius Jr, đồng thời phân tích lý do Nico Williams hay Barcola hợp với triết lý Arteta hơn.

Mikel Arteta đang tìm kiếm một ngôi sao chạy cánh đẳng cấp nhằm nâng tầm hàng công Arsenal trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu lớn. Dù Vinicius Junior liên tục được liên kết với đội chủ sân Emirates, cựu danh thủ Kevin Nolan nhận định đây không phải thương vụ tối ưu. Thay vào đó, Nico Williams và Bradley Barcola mới là những phương án phù hợp vượt trội cả về khía cạnh chuyên môn lẫn văn hóa câu lạc bộ.

Vinicius hiện là mục tiêu số một của Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Bài toán văn hóa phòng thay đồ của Mikel Arteta

Phát biểu trên đài talkSPORT, Kevin Nolan nhấn mạnh rằng việc chiêu mộ một cầu thủ không chỉ dừng lại ở tài năng trên sân cỏ, mà còn ở cách họ hòa nhập với tập thể. Cựu tiền vệ West Ham United cho rằng cá tính của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid có thể tạo ra những rắc rối không cần thiết cho phòng thay đồ Pháo thủ.

"Vinicius rõ ràng là một nhân vật phức tạp. Những vấn đề ngoài sân cỏ của cậu ấy có lẽ không phù hợp với những tiêu chuẩn mà HLV Arteta đang tìm kiếm. Ban huấn luyện Arsenal luôn xem xét rất kỹ lưỡng mọi chi tiết: tính cách của người đó ra sao, thái độ và cá tính của cậu ấy như thế nào trước khi quyết định ký hợp đồng," Nolan phân tích.

Dưới thời Arteta, Arsenal đã thiết lập một kỷ luật sắt và môi trường tập thể gắn kết. Việc đưa về một ngôi sao có cái tôi quá lớn có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cất công xây dựng suốt nhiều năm qua.

Nico Williams và Bradley Barcola: Những giải pháp chiến thuật tối ưu

Bên cạnh việc chỉ ra rủi ro từ Vinicius, Nolan đã tiến cử hai gương mặt mà ông tin rằng sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong hệ thống chiến thuật của Pháo thủ. Đứng đầu danh sách này là Nico Williams của Athletic Bilbao và Bradley Barcola của PSG.

"Tôi nghĩ một cầu thủ như Nico Williams sẽ hoàn hảo cho Arsenal ở hành lang cánh trái. Hoặc Barcola cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Họ là những mẫu cầu thủ sở hữu tốc độ, sự trực diện và tinh thần cống hiến phù hợp hơn hẳn với định hướng của Arsenal hiện tại," Nolan chia sẻ.

Đáng chú ý, cựu danh thủ này còn đưa ra phép so sánh về bài toán tài chính trên thị trường chuyển nhượng. Khi đề cập đến mức giá 145 triệu bảng dành cho Barcola, Nolan khẳng định đây là khoản đầu tư đáng tiền hơn nhiều so với việc Chelsea bỏ ra 117 triệu bảng để chiêu mộ Morgan Rogers – mục tiêu mà Arsenal từng theo đuổi trước đó.

Tương lai Vinicius và nước đi tiếp theo của Arsenal

Theo nguồn tin từ nhà báo uy tín David Ornstein, tương lai của Vinicius tại Real Madrid hiện vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Cầu thủ người Brasil đứng trước ba kịch bản: gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu, chuyển đến Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này, hoặc chờ đợi để ra đi theo dạng tự do vào năm 2027.

Tuy nhiên, những phân tích từ giới chuyên môn cho thấy Arsenal cần tỉnh táo trước các thương vụ bom tấn. Việc lựa chọn một ngôi sao vừa tầm, giàu khao khát và tuân thủ kỷ luật chiến thuật như Williams hay Barcola có thể giúp Pháo thủ duy trì sự ổn định lâu dài thay vì mạo hiểm với một bản hợp đồng đắt đỏ nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.