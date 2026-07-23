Arsenal nhắm Aaron Wan-Bissaka gia cố hàng thủ sau đòn đau từ chấn thương của Saliba Bão chấn thương từ World Cup 2026 buộc Mikel Arteta phải tìm kiếm sự bổ sung khẩn cấp, với Aaron Wan-Bissaka và Ezri Konsa lọt vào danh sách rút gọn.

Cuộc khủng hoảng hàng thủ đột ngột ập đến Bắc London ngay sau World Cup 2026, buộc HLV Mikel Arteta phải nhanh chóng triển khai phương án cứu viện trên thị trường chuyển nhượng. Nguồn tin từ Daily Mail xác nhận, Arsenal đã đưa hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka của West Ham vào danh sách mục tiêu ưu tiên để gia cố tuyến sau.

Bài toán nan giải từ chấn thương của William Saliba

Quyết định tăng cường lực lượng của Arsenal xuất phát từ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng ở trung tâm hàng phòng ngự. Trung vệ William Saliba gặp phải chấn thương lưng nghiêm trọng trong trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và Tây Ban Nha. Các kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu tại London cho thấy cầu thủ này sẽ phải rời xa sân cỏ trong một khoảng thời gian dài.

Trong thông báo chính thức phát đi vào tối thứ Tư, phía Arsenal xác nhận: "William Saliba đã trở lại sau nhiệm vụ tại World Cup, nơi anh đóng vai trò quan trọng giúp Pháp vào đến bán kết. Các đánh giá chuyên sâu tuần này xác nhận anh bị dính chấn thương lưng và cần một thời gian phục hồi. Việc phẫu thuật không được khuyến nghị, thay vào đó William sẽ bắt đầu chương trình hồi phục được kiểm soát. Anh dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài."

Không chỉ mất Saliba, bài toán nhân sự của HLV Arteta càng trở nên hóc húa khi Jurrien Timber cũng dính chấn thương háng trong màu áo tuyển Hà Lan tại World Cup. Hậu vệ 25 tuổi này chắc chắn vắng mặt trong giai đoạn đầu của đợt tập huấn tiền mùa giải, để lại khoảng trống mênh mông nơi hành hành lang phòng ngự.

Aaron Wan-Bissaka và các phương án thay thế

Wan-Bissaka lọt vào tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Nhằm giải quyết bài toán cấp thiết này, Aaron Wan-Bissaka đã trở thành một trong những phương án hàng đầu. Cầu thủ 28 tuổi vừa trải qua hai mùa giải thi đấu ấn tượng tại West Ham kể từ khi chuyển đến từ Manchester United với mức giá 15 triệu bảng vào năm 2024. Tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, Wan-Bissaka cũng chơi nổi bật trong màu áo CHDC Congo trước khi dừng bước ở vòng 1/16 trước tuyển Anh.

Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp rào cản về mặt tài chính. West Ham định giá cựu hậu vệ Man United ở mức 25 triệu bảng, con số mà Arsenal vẫn đang cân nhắc và chưa sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức.

Bên cạnh Wan-Bissaka, danh sách rút gọn của Pháo thủ còn bao gồm hai cái tên chất lượng khác. Đầu tiên là Ezri Konsa của Aston Villa, nhưng đội chủ sân Villa Park đang yêu cầu mức giá lên tới 60 triệu bảng, trong khi Arsenal chỉ muốn đàm phán ở con số khoảng 35 triệu bảng. Phương án thứ ba được tính đến là trung vệ dày dặn kinh nghiệm John Stones, người hiện là cầu thủ tự do sau khi chính thức chia tay Manchester City.