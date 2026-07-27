Arsenal nhắm bom tấn Vinicius Junior: Bài toán 137 triệu bảng và cuộc thanh lọc tại Emirates Arsenal sẵn sàng xô đổ kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh để mua Vinicius Junior, nhưng bài toán cân bằng tài chính buộc họ phải thanh lý hàng loạt ngôi sao.

Arsenal đang sẵn sàng thực hiện một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi đưa tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid vào tầm ngắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Ban lãnh đạo Pháo thủ đã chính thức bật đèn xanh cho kế hoạch nâng tầm hàng công bằng một hợp đồng bom tấn, nhằm mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu cao quý nhất.

Vinicius Junior trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arsenal trong mùa hè 2026.

Đẳng cấp hàng đầu và cơ hội từ hợp đồng 12 tháng

Theo các báo cáo từ truyền thông Anh, Real Madrid yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 137 triệu bảng cho ngôi sao người Brazil. Nếu thương vụ này được hoàn tất, con số trên sẽ chính thức phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử Ngoại hạng Anh, xô đổ cột mốc 125 triệu bảng mà Liverpool từng chi ra để sở hữu Alexander Isak từ Newcastle United.

Mức giá kỷ lục này hoàn toàn tương xứng với đẳng cấp và phong độ ổn định của Vinicius tại Santiago Bernabeu. Trong chiến dịch 2025/26, chân sút 26 tuổi đã bỏ túi 22 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo sau 53 trận đấu trên mọi đấu trường cho Real Madrid. Yếu tố ngôi sao tiếp tục được anh khẳng định tại đấu trường World Cup 2026, nơi anh rực sáng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 5 lần ra sân.

Đáng chú ý, điểm mấu chốt tạo nên hy vọng cho Arsenal chính là thời hạn hợp đồng. Giao kèo hiện tại giữa Vinicius và Real Madrid chỉ còn lại 12 tháng. Mặc dù HLV Jose Mourinho không muốn mất đi quân bài quan trọng nhất trên hàng công, đại diện Tây Ban Nha sẽ phải tổ chức các cuộc đàm phán gia hạn vào cuối tháng 7. Nếu tiến trình này rơi vào bế tắc, Real Madrid sẽ buộc phải cân nhắc bán anh để tránh mất trắng.

Gabriel Martinelli nằm trong số những cái tên có thể phải rời sân Emirates để cân bằng ngân sách.

Thách thức tài chính và bài toán thanh lý nhân sự

Về mặt tài chính, Arsenal có đủ tiềm lực để theo đuổi Vinicius, nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở Quy định Tài chính của giải đấu. Giám đốc Andrea Berta đang phải đối mặt với áp lực cân bằng thu chi rất lớn. Hiện tại, Pháo thủ đã chi 69 triệu bảng để mang về Piero Hincapie và Christos Tzolis, trong khi mới thu về 32 triệu bảng từ việc nhượng lại Jakub Kiwior, Karl Hein cùng Leandro Trossard.

Để tạo dư địa ngân sách và quỹ lương cho thương vụ 137 triệu bảng, Arsenal bắt buộc phải thực hiện một cuộc đại thanh lý nhân sự. Danh sách các cầu thủ có thể bị bán hoặc chấp nhận chịu lỗ bao gồm Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli, Reiss Nelson, Fabio Vieira, Ben White và tài năng trẻ Ethan Nwaneri.

Bên cạnh đó, tương lai của bộ đôi trụ cột Martin Odegaard và Kai Havertz cũng đang xuất hiện dấu hỏi. Cả hai đều có tiền sử chấn thương khá nhạy cảm và thời hạn hợp đồng chỉ còn lại hai năm, biến họ thành những phương án có thể bị đem ra cân nhắc trên bàn đàm phán.

Khả năng Arsenal kích nổ bom tấn lịch sử phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả làm việc giữa Real Madrid và Vinicius Junior trong thời gian tới. Nếu đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không thể chốt hợp đồng mới, Arsenal sẵn sàng hành động để biến tuyển thủ Brazil thành bản hợp đồng kỷ lục của giải đấu trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2026 khép lại.