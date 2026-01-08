Arsenal nhắm Jacobo Ramon thế chỗ Saliba: Lựa chọn chiến thuật tối ưu cho Arteta Chấn thương lưng dài hạn của William Saliba buộc Arsenal phải gấp rút tìm phương án bổ sung. Trung vệ Jacobo Ramon từ Como nổi lên như mục tiêu tiềm năng nhất.

Kỳ World Cup 2026 khép lại với những cảm xúc trái ngược dành cho HLV Mikel Arteta và ban lãnh đạo Arsenal. Niềm vui vỡ òa khi tuyển Tây Ban Nha đăng quang chức vô địch thế giới với sự đóng góp lớn từ bộ ba Mikel Merino, David Raya và Martin Zubimendi nhanh chóng bị thay thế bởi mối lo ngại lực lượng. Hung tin đến từ trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha, nơi trung vệ trụ cột William Saliba dính chấn thương nghiêm trọng.

Dù các kết quả kiểm tra y tế xác nhận trung vệ 25 tuổi không cần can thiệp phẫu thuật, anh vẫn phải ngồi ngoài trong một thời gian dài. Trong bối cảnh trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới gặp Coventry City chỉ còn tính bằng tuần, Arsenal buộc phải kích hoạt kế hoạch chuyển nhượng khẩn cấp nhằm gia cố hàng thủ.

Khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ Pháo thủ

Saliba ngồi ngoài dài hạn. Ảnh: Getty.

William Saliba từ lâu đã trở thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống phòng ngự của Pháo thủ nhờ khả năng phán đoán, bọc lót và luân chuyển bóng xuất sắc. Việc thiếu vắng tuyển thủ người Pháp tạo ra khoảng trống mênh mông ở vị trí trung vệ lệch phải, buộc Giám đốc thể thao Andrea Berta và HLV Arteta phải sàng lọc kỹ lưỡng các phương án trên thị trường.

Ban đầu, John Stones từng được đưa vào danh sách cân nhắc, nhưng trung vệ người Anh đã nhanh chóng đạt thỏa thuận chuyển sang Inter Milan sau khi chia tay Manchester City. Trong khi đó, Ezri Konsa của Aston Villa được xem là mục tiêu quen thuộc nhờ kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, con số 70 triệu bảng mà đội bóng thành Birmingham yêu cầu trở thành rào cản tài chính quá lớn đối với Arsenal.

Jacobo Ramon: Lựa chọn mang tính chiến thuật và kinh tế

Jacobo Ramon được liên hệ đến Arsenal. Ảnh: Getty.

Trước những bế tắc từ các thương vụ đắt đỏ, Jacobo Ramon của Como nổi lên như một giải pháp thay thế đầy tiềm năng. Ở tuổi 21, tài năng trẻ người Tây Ban Nha vừa trải qua một mùa giải ấn tượng tại Serie A, khẳng định năng lực phát triển vượt bậc.

Ramon đang chơi khá lên chân từ khi đến với Como. Ảnh: Getty.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m96 (nhỉnh hơn Saliba 3cm), Ramon vượt trội ở khả năng tranh chấp không chiến và có phong cách chơi bóng tương đồng với trung vệ người Pháp. Kỹ năng chuyền bóng điềm tĩnh từ tuyến dưới cùng tư duy vị trí tốt giúp cầu thủ này đáp ứng trọn vẹn yêu cầu vận hành chiến thuật của Arteta.

Về mặt chi phí, mức định giá của Ramon trên thị trường hiện rơi vào khoảng 25 triệu bảng (30 triệu euro) - con số vô cùng hợp lý so với Konsa. Mặc dù vậy, thương vụ này có sự phức tạp nhất định khi Real Madrid vẫn nắm giữ 50% quyền sở hữu kinh tế cùng điều khoản mua lại. Dù vậy, cơ hội dành cho Arsenal là rất lớn khi đối thủ cạnh tranh Chelsea đã chuyển hướng sang chiêu mộ Maxence Lacroix.

Chiều sâu đội hình và quyết định then chốt cho mùa giải mới

Trên lý thuyết, Arsenal vẫn sở hữu những nhân tố phòng ngự chất lượng như Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Ben White, cùng các phương án xoay tua như Piero Hincapie và Cristhian Mosquera. Tuy nhiên, vai trò của Saliba mang tính quyết định đến sự ổn định của cả hệ thống.

Sự xuất hiện của một trung vệ thuận chân phải có thể hình và tư duy hiện đại như Jacobo Ramon không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn là khoản đầu tư lâu dài cho tương lai. Những quyết định trên thị trường chuyển nhượng trước khi phiên chợ hè đóng cửa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng tranh chấp danh hiệu của Pháo thủ trong mùa giải mới.