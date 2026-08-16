Arsenal nhắm Jules Kounde: phương án tăng chiều sâu phòng ngự cho Mikel Arteta mùa tới Hậu vệ Barcelona có 30 lần ra sân, ghi 1 bàn và kiến tạo 3 lần tại giải quốc nội mùa 2025/2026; sự đa năng của anh phù hợp cách Arsenal triển khai từ tuyến dưới.

Arsenal được cho là đang đưa Jules Kounde vào danh sách mục tiêu nhằm gia cố hàng phòng ngự. Với khả năng chơi hậu vệ phải lẫn trung vệ, tuyển thủ Pháp có thể đem lại cho Mikel Arteta thêm một lựa chọn linh hoạt trong cách tổ chức đội hình ở mùa giải tới.

Đây chưa phải thương vụ đơn giản. Kounde còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2030, đồng nghĩa đội bóng Tây Ban Nha có cơ sở để giữ giá một cầu thủ đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Arsenal vì thế sẽ phải cân nhắc giữa chất lượng chuyên môn của mục tiêu và chi phí cần thiết để đưa anh về sân Emirates.

Vì sao Kounde phù hợp với cấu trúc của Arsenal

Điểm hấp dẫn nhất ở Kounde không chỉ nằm ở vị trí hậu vệ phải. Anh có thể bó vào trong để chơi như một trung vệ khi đội nhà kiểm soát bóng, qua đó tạo thêm quân số cho tuyến giữa hoặc bảo đảm sự cân bằng khi một hậu vệ cánh khác dâng cao.

Cách vận hành ấy tương thích với yêu cầu xây dựng lối chơi từ hàng thủ của Arteta. Một hậu vệ có khả năng đọc tình huống, chuyền bóng và đưa bóng lên phía trước có thể giúp Arsenal duy trì quyền kiểm soát ngay sau khi đoạt lại bóng, thay vì chỉ ưu tiên phá bóng giải nguy.

Jules Kounde gây ấn tượng trong màu áo Barcelona. Ảnh: Getty Images

Ở mùa giải 2025/2026, Kounde đã ra sân 30 lần tại giải quốc nội cho Barcelona, ghi 1 bàn và có 3 đường kiến tạo. Những con số này cho thấy đóng góp của anh không dừng ở nhiệm vụ phòng ngự, dù chúng không tự quyết định mức độ thành công của một hậu vệ khi chuyển sang môi trường mới.

Khả năng tham gia tấn công từ biên là một yếu tố khác đáng chú ý. Kounde có thể hỗ trợ tạo cơ hội cho tuyến trên và tự tìm khoảng trống để dứt điểm. Với Arsenal, điều này giúp phương án triển khai bóng ở hành lang phải không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Bài toán phí chuyển nhượng và sự thích nghi

Ở tuổi 27, Kounde đang ở giai đoạn có sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu và thể lực. Tuy nhiên, hợp đồng kéo dài đến năm 2030 tại Nou Camp là rào cản lớn nhất. Barcelona không có lý do để để một trụ cột rời đi với mức phí thấp.

Ngoại hạng Anh cũng đặt ra một thách thức khác: cường độ cao cùng những đòi hỏi thể chất liên tục. Phong độ tại La Liga là cơ sở để Arsenal quan tâm, nhưng không bảo đảm Kounde sẽ lập tức thích nghi nếu chuyển sang bóng đá Anh.

Jules Kounde nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty Images

Nếu hoàn tất thương vụ, Arsenal sẽ có thêm một phương án chất lượng cho hàng thủ, đặc biệt ở các trận đấu cần thay đổi cấu trúc giữa phòng ngự và kiểm soát bóng. Kounde không chỉ là lựa chọn bổ sung nhân sự; giá trị lớn hơn nằm ở khả năng mở rộng các phương án chiến thuật cho Arteta trong cuộc đua tại Ngoại hạng Anh và Champions League.