Arsenal nhắm trung vệ trẻ Jarell Quansah nhằm giải bài toán chấn thương William Saliba Chấn thương lưng của William Saliba buộc Arsenal tìm phương án bổ sung hàng thủ, và trung vệ 23 tuổi Jarell Quansah hiện là lựa chọn ưu việt nhất.

Cơn đau đầu lớn nhất với HLV Mikel Arteta lúc này chính là chấn thương lưng dai dẳng của William Saliba gặp phải tại World Cup. Việc vắng mặt hòn đá tảng người Pháp khiến đương kim vô địch Arsenal đối mặt với lỗ hổng lớn ở vị trí trung vệ lệch phải. Trong bối cảnh đó, Jarell Quansah - trung vệ 23 tuổi đang thuộc biên chế Bayer Leverkusen - đã nổi lên như một phương án lý tưởng để gia cố hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Emirates.

Lỗ hổng từ chấn thương của Saliba và bài toán chuyển nhượng

Mất đi William Saliba buộc ban lãnh đạo Arsenal phải gấp rút tìm kiếm nhân sự chất lượng cao để duy trì đà cạnh tranh danh hiệu. Dù Ezri Konsa của Aston Villa từng nằm trong danh sách cân nhắc, mức giá lên tới 60 triệu bảng cho một cầu thủ đã 28 tuổi cùng giá trị tái bán thấp đã khiến "Pháo thủ" e ngại.

Trái lại, Jarell Quansah mang tới bài toán kinh tế và chuyên môn hợp lý hơn nhiều. Ở tuổi 23, trung vệ người Anh không chỉ trẻ trung, giàu tiềm năng phát triển mà còn quen thuộc với môi trường giàu thể lực và áp lực cao của bóng đá đỉnh cao.

Jarell Quansah đối đầu với Mbappe ở World Cup. Ảnh: Getty Images.

Bộ kỹ năng toàn diện và sự đa năng chiến thuật

Sự chú ý mà HLV Mikel Arteta dành cho Quansah xuất phát từ bộ kỹ năng rất phù hợp với triết lý triển khai bóng từ tuyến dưới (build-up). Trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool và từng thi đấu bên cạnh Virgil van Dijk, Quansah sở hữu khả năng chuyền bóng xuyên tuyến sắc bén cùng tư duy chọn vị trí thông minh khi thu hồi bóng tầm cao.

Bên cạnh đó, tính linh hoạt chiến thuật của anh là một điểm cộng lớn. Trong màu áo Bayer Leverkusen, Quansah đã thích nghi tốt ở vị trí trung vệ lệch phải thuộc sơ đồ 3 hậu vệ. Tại World Cup vừa qua, HLV Thomas Tuchel thậm chí đã xếp anh đá hậu vệ phải cho tuyển Anh ở các trận cầu quan trọng. Sở hữu chiều cao 1m90, Quansah cũng giúp Arsenal duy trì sự áp đảo trong các tình huống bóng chết và không chiến.

Jarell Quansah là phương án thay Saliba hoàn hảo cho Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Bước đệm cho tầm nhìn dài hạn của Arsenal

Chỉ 13 tháng sau khi rời Liverpool để sang Đức tìm kiếm cơ hội đá chính, sự phát triển vượt bậc của Quansah đã chứng minh quyết định mạo hiểm đó là đúng đắn. Việc Liverpool đính kèm điều khoản mua lại trị giá 70 triệu euro khi bán anh cho Bayer Leverkusen chính là minh chứng rõ nhất cho phẩm chất của trung vệ này.

Quãng thời gian thi đấu tại Bundesliga đã giúp Quansah tích lũy bản lĩnh lẫn sự điềm tĩnh cần thiết. Gia nhập Arsenal ở thời điểm hiện tại không đơn thuần là phương án chữa cháy ngắn hạn, mà còn là bước đi chiến lược giúp "Pháo thủ" củng cố độ dày lực lượng cho chặng đường chinh phục đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu.