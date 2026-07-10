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    Arsenal nhận báo giá 90 triệu bảng cho thương vụ bom tấn mang tên Bruno Guimaraes

    Tuệ Nhân10/07/2026 12:19

    Chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ Newcastle sẵn sàng nhả Bruno Guimaraes cho Arsenal với giá 90 triệu bảng, mở đường cho thương vụ bom tấn tại Ngoại hạng Anh.

    Arsenal đang đứng trước một trong những quyết định quan trọng nhất trên thị trường chuyển nhượng dưới triều đại Mikel Arteta. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Newcastle United đã đưa ra con số cụ thể để Pháo thủ có thể sở hữu chữ ký của tiền vệ Bruno Guimaraes: 90 triệu bảng.

    Bruno Guimaraes trong màu áo Newcastle United, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arsenal.
    Bruno Guimaraes được cho đã đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal. Ảnh: Getty.

    Canh bạc về tuổi tác và giá trị chuyển nhượng

    Mức giá 90 triệu bảng mà Newcastle đưa ra thực sự là một thách thức lớn về mặt tài chính lẫn chiến lược đối với Arsenal. Bruno Guimaraes sẽ bước sang tuổi 29 vào cuối năm nay, đồng nghĩa với việc Pháo thủ đang phải cân nhắc chi một khoản phí khổng lồ cho một cầu thủ sắp bước vào giai đoạn cuối của đỉnh cao sự nghiệp.

    Tuy nhiên, tại Emirates, niềm tin dành cho tiền vệ người Brazil là cực kỳ lớn. Mikel Arteta từ lâu đã khao khát một mẫu tiền vệ có khả năng kiểm soát và điều tiết trận đấu một cách toàn diện như Guimaraes. Con số 90 triệu bảng, dù cao, nhưng phản ánh đúng giá trị của một cầu thủ được đánh giá là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Premier League hiện tại.

    Sức ảnh hưởng của "ông chủ" tuyến giữa

    Lý do Arsenal quyết tâm theo đuổi Guimaraes nằm ở những thông số thống kê ấn tượng và tầm ảnh hưởng không thể thay thế của anh. Không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy, tuyển thủ Brazil còn là nguồn sáng tạo dồi dào. Tại kỳ World Cup vừa qua, anh đã khẳng định đẳng cấp thế giới với 4 đường kiến tạo thành bàn, trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình Selecao.

    Sự toàn diện của Guimaraes được thể hiện qua khả năng thoát pressing, nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ năng luân chuyển bóng ở cường độ cao. Đây chính là những yếu tố mà Arsenal còn thiếu để duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường dài tại đấu trường quốc nội và châu lục.

    Nút thắt từ phía Newcastle và nguyện vọng cầu thủ

    Dù sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ sau khi thu về 170 triệu bảng từ việc bán Anthony Gordon và Sandro Tonali, Newcastle United đã bắt đầu có những nhượng bộ nhất định. Đội bóng vùng Đông Bắc hiểu rằng 90 triệu bảng cho một cầu thủ chuẩn bị chạm ngưỡng 30 là một lời đề nghị khó có thể từ chối về mặt kinh tế.

    Quan trọng hơn, bản thân Bruno Guimaraes đã phát đi tín hiệu sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp. Việc đạt được thỏa thuận cá nhân sơ bộ với Arsenal cho thấy tiền vệ này đang bị thuyết phục bởi dự án thể thao mà Mikel Arteta đang xây dựng tại London. Sự đồng thuận từ phía cầu thủ chính là đòn bẩy giúp Pháo thủ chiếm ưu thế tuyệt đối trên bàn đàm phán.

    Cục diện mới cho cả hai câu lạc bộ

    Nếu thương vụ này được kích hoạt, nó sẽ tạo ra những tác động dây chuyền đáng kể:

    • Với Arsenal: Họ sẽ sở hữu một "quân bài chiến lược" đủ đẳng cấp để nâng tầm hệ thống chiến thuật, hiện thực hóa tham vọng thống trị bóng đá Anh.
    • Với Newcastle: Đội bóng sẽ phải đối mặt với bài toán thay thế khoảng trống mênh mông mà Guimaraes để lại, khi tài năng trẻ 18 tuổi Sean Steur vẫn chưa đủ chín để đảm đương trọng trách này.

    Thương vụ Bruno Guimaraes không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng đắt giá, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng và tầm nhìn của Arsenal trong nỗ lực trở lại vị thế số một.

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      Arsenal nhận báo giá 90 triệu bảng cho thương vụ bom tấn mang tên Bruno Guimaraes
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