Arsenal nhận cảnh báo đắt giá về nguy cơ gây phẫn nộ nếu bán đứt Gabriel Martinelli Cựu danh thủ Alan Smith cho rằng mức giá 51 triệu bảng từ Al-Hilal là quá rẻ cho Gabriel Martinelli, đồng thời chỉ trích cách đối xử của HLV Mikel Arteta.

Tương lai của Gabriel Martinelli tại Arsenal đang rơi vào vùng bất định khi tiền đạo người Brazil đứng trước khả năng chuyển sang khoác áo Al-Hilal với mức giá 51 triệu bảng. Quyết định loại bỏ chân sút 25 tuổi khỏi kế hoạch của đội một từ huấn luyện viên Mikel Arteta đang thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt từ giới chuyên môn và các cựu danh thủ sân Emirates.

Tương lai của Martinelli đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ảnh: Getty Images.

Mức giá 51 triệu bảng và nguy cơ đánh mất niềm tin từ người hâm mộ

Cựu tiền đạo Alan Smith đã lên tiếng cảnh báo ban lãnh đạo Arsenal về hậu quả tiêu cực nếu để Martinelli nối gót Leandro Trossard rời câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng này. Bình luận trên sóng Sky Sports, Smith bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với định giá mà đại diện Saudi Arabia đưa ra cho một ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp.

"50 triệu bảng? Hiện tại, con số đó không là gì cả. Bạn chỉ có thể mua một cầu thủ trung bình với mức giá đó, nhưng Martinelli không phải là một cầu thủ tầm thường. Cậu ấy mới 25 tuổi, và việc muốn ra đi xuất phát từ nỗi lo không còn cơ hội ra sân. Nếu sang Saudi Arabia lúc này, Martinelli có thể chỉ xem đó là điểm dừng chân vài năm trước khi trở lại đỉnh cao châu Âu," Alan Smith nhận định.

Smith nhấn mạnh thêm rằng tinh thần cống hiến 100% sức lực của ngôi sao người Brazil là điều luôn được khán giả trân trọng, và việc để anh ra đi chắc chắn sẽ khiến cộng đồng người hâm mộ Arsenal vô cùng thất vọng.

Sóng ngầm phòng thay đồ và bài toán nhân sự của Mikel Arteta

Không chỉ Alan Smith, huyền thoại Ian Wright trước đó cũng bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của ban huấn luyện. Wright cho rằng việc gạch tên Martinelli khỏi đội hình mà không đưa ra lời giải thích thỏa đáng là hành động thiếu tôn trọng đối với những đóng góp bền bỉ của cầu thủ này suốt nhiều mùa giải.

Phương thức quản trị nhân sự cứng rắn của chiến lược gia người Tây Ban Nha bị cho là đang tạo ra những rạn nứt và tâm lý bất an nhất định bên trong phòng thay đồ Arsenal. Gia nhập đội bóng từ năm 2019, Martinelli đã in dấu giày vào 62 bàn thắng cùng 36 đường kiến tạo sau 278 lần ra sân thi đấu chính thức.

Với bản hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến tháng 6 năm 2027, khoảng thời gian chưa đầy một tuần còn lại của phiên chợ hè sẽ là phép thử quyết định cho mối quan hệ giữa Martinelli và Arsenal, buộc đôi bên phải sớm tìm ra giải pháp dứt điểm cho tương lai.