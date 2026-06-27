Arsenal quyết chiêu mộ Bruno Guimaraes, Chelsea nhắm đá tảng Maxence Lacroix Thị trường chuyển nhượng hè bùng nổ khi Arsenal nỗ lực gia cố tuyến giữa bằng Bruno Guimaraes, trong khi Chelsea và Liverpool đối mặt với những mức giá kỷ lục trên 100 triệu bảng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh. Khi các đội bóng lớn bắt đầu hoàn thiện bộ khung cho mùa giải mới, những mục tiêu chiến lược với mức giá "khủng" đã lộ diện, hứa hẹn tạo nên những cuộc chạy đua vũ trang đầy kịch tính.

Arsenal và tham vọng nâng cấp tuyến giữa với Bruno Guimaraes

Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United. Ở tuổi 28, cầu thủ người Brazil không chỉ là linh hồn trong lối chơi của "Chích chòe" mà còn được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất giải đấu hiện nay.

Huấn luyện viên Mikel Arteta coi Guimaraes là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường khả năng tranh chấp và tính sáng tạo cho khu trung tuyến. Việc sở hữu một cầu thủ có khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc như Guimaraes sẽ giúp Arsenal duy trì sự áp đảo trước các đối thủ lớn. Tuy nhiên, Newcastle chắc chắn sẽ không để trụ cột của mình ra đi với một mức giá rẻ.

Arsenal dành sự quan tâm cho Bruno Guimaraes. Ảnh: Getty Images

Chelsea và bài toán hàng phòng ngự

Tại Tây London, Chelsea đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Maxence Lacroix của Crystal Palace. Trong bối cảnh cần nâng cấp chất lượng đội hình cho các mục tiêu cao tại Ngoại hạng Anh, tuyển thủ Pháp nổi lên như một phương án ưu tiên hàng đầu nhờ sự mạnh mẽ và khả năng đọc tình huống tốt.

Crystal Palace được cho là muốn thu về ít nhất 50 triệu bảng cho trung vệ này. Đây là con số thách thức nhưng phản ánh đúng giá trị của một "đá tảng" đang ở độ chín sự nghiệp. Bên cạnh đó, Chelsea cũng có thể chia tay Trevoh Chalobah khi Inter Milan đang theo sát hậu vệ người Anh như một phương án dự phòng chất lượng cho hệ thống phòng ngự của họ.

Maxence Lacroix nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: Getty Images

Rào cản 100 triệu bảng cho Tottenham và Liverpool

Những con số điên rồ của thị trường chuyển nhượng tiếp tục được thiết lập khi cả Tottenham và Liverpool đều bị từ chối những lời đề nghị khổng lồ. Tottenham Hotspur đã thất bại trong nỗ lực thứ hai nhằm sở hữu Sandro Tonali. Newcastle United kiên quyết giữ vững mức giá 100 triệu bảng cho tiền vệ 26 tuổi này, buộc Spurs phải cân nhắc kỹ lưỡng về ngân sách.

Tương tự, Liverpool cũng nhận cái lắc đầu từ RB Leipzig cho trường hợp của Yan Diomande. Dù đội bóng vùng Merseyside đã đặt lên bàn đàm phán 100 triệu bảng, đại diện nước Đức vẫn từ chối bán ngôi sao người Bờ Biển Ngà. Tiềm năng phát triển vượt trội của Diomande khiến anh trở thành tài sản không thể thay thế tại Leipzig lúc này.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng châu Âu còn ghi nhận nhiều thương vụ tiềm năng khác:

Borussia Dortmund: Tuyên bố sẽ không để Felix Nmecha rời đi với giá thấp hơn 86 triệu bảng trước sự săn đón của các đại gia.

Tuyên bố sẽ không để Felix Nmecha rời đi với giá thấp hơn 86 triệu bảng trước sự săn đón của các đại gia. West Ham: Đang nhắm đến Abdul Fatawu như một phương án thay thế chiến lược nếu Crysencio Summerville hoặc Jarrod Bowen rời CLB.

Đang nhắm đến Abdul Fatawu như một phương án thay thế chiến lược nếu Crysencio Summerville hoặc Jarrod Bowen rời CLB. Bournemouth: Gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Richard Rios từ Benfica, cầu thủ gây ấn tượng mạnh với lối chơi giàu thể lực.

Gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Richard Rios từ Benfica, cầu thủ gây ấn tượng mạnh với lối chơi giàu thể lực. Wolves: Sẵn sàng chia tay Hugo Bueno với giá 15 triệu bảng, trong đó Fiorentina là đội bóng đang bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc nhất.

Với những mức giá liên tục được đẩy lên cao, nửa sau của kỳ chuyển nhượng hè hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ khi các câu lạc bộ buộc phải tính toán chi li giữa nhu cầu chuyên môn và sự cân bằng tài chính.