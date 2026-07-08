Arsenal quyết tâm chiêu mộ Cristian Romero sau sự cố chấn thương lưng của William Saliba Chấn thương nghiêm trọng của William Saliba buộc nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal phải ráo riết săn tìm Cristian Romero từ đối thủ Spurs.

Cú sốc chấn thương của William Saliba đã giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh của Arsenal. Nhằm nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống mà trung vệ người Pháp để lại, Pháo thủ đã thực hiện một động thái táo bạo: đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ Cristian Romero từ đối thủ kình địch Tottenham Hotspur.

Romero có chấp nhận đến Arsenal? Ảnh: Getty Images.

Cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự Arsenal

Đó từng là điểm tựa vững chắc giúp Arsenal đăng quang tại Ngoại hạng Anh và tiến vào tới trận chung kết Champions League mùa trước, tuy nhiên hệ thống phòng ngự của Pháo thủ giờ đây đối mặt với thử thách lớn. Đội chủ sân Emirates vừa tiếp nhận thông tin không mấy khả quan từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Trong thông báo chính thức, đại diện Arsenal xác nhận trung vệ trụ cột William Saliba gặp chấn thương lưng nghiêm trọng khi làm nhiệm vụ cùng tuyển Pháp tại World Cup 2026. Các kết quả đánh giá chuyên sâu kết luận cầu thủ này không cần phẫu thuật nhưng dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Việc vắng mặt nhân tố then chốt này buộc ban huấn luyện Arsenal phải lập tức kích hoạt các phương án khẩn cấp trên thị trường chuyển nhượng.

Cristian Romero và bài toán kình địch Bắc London

Mục tiêu hàng đầu được Arsenal nhắm tới để thế chỗ Saliba chính là Cristian Romero. Trung vệ 28 tuổi vừa trải qua hành trình ấn tượng khi đá chính trong trận chung kết World Cup 2026 cùng tuyển Argentina. Mặc dù vậy, tình cảnh của anh tại câu lạc bộ lại vô cùng ảm đạm. Cập bến Tottenham từ Atalanta với mức giá 42,5 triệu bảng vào năm 2022 và đã có 123 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, Romero hiện đã công khai ý định ra đi sau hai mùa giải liên tiếp Spurs phải chật vật đua trụ hạng.

Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng trực tiếp giữa hai đội bóng kình địch khu vực Bắc London vốn luôn đối mặt với vô vàn rào cản. Bất chấp việc Romero được cho là đã chấp thuận các điều khoản gia nhập Atletico Madrid – đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua cùng sự cạnh tranh từ Chelsea và AC Milan – Arsenal vẫn đang dồn lực ép giá để thuyết phục ngôi sao người Argentina đổi màu áo.

Tham vọng tái thiết hàng ngũ của nhà vô địch

Trước khi tập trung toàn lực vào Romero, danh sách tìm kiếm của Arsenal từng ghi nhận những cái tên như Ezri Konsa của Aston Villa hay John Stones, người sau đó đã quyết định chuyển sang khoác áo Inter Milan. Điều này cho thấy quyết tâm của Pháo thủ trong việc đưa về một trung vệ đẳng cấp cao để duy trì vị thế dẫn đầu.

Nhìn rộng ra, động thái tiếp cận Romero nằm trong kế hoạch nâng cấp đội hình quy mô lớn của đội chủ sân Emirates. Bên cạnh hai tân binh đã cập bến là tiền đạo cánh Christos Tzolis và thủ môn dự bị Illan Meslier, Arsenal hiện chuẩn bị hoàn tất hợp đồng "bom tấn" trị giá 75 triệu bảng mang tên Bruno Guimaraes từ Newcastle United. Hơn thế nữa, đội bóng vẫn tiếp tục duy trì sự theo đuổi đối với siêu sao Vinicius Junior của Real Madrid.