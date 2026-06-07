Arsenal rút lui khỏi thương vụ Enzo Fernandez do Chelsea hét giá 120 triệu bảng Đội chủ sân Emirates nhanh chóng chấm dứt nỗ lực chiêu mộ tiền vệ người Argentina sau yêu cầu tài chính khổng lồ từ Chelsea, trong khi Real Madrid cũng từ chối cầu thủ này.

Kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Arsenal vừa vấp phải một thử thách lớn khi họ chuyển hướng sang kình địch cùng thành phố. Theo các báo cáo mới nhất, Pháo thủ đã chính thức rút lui khỏi việc theo đuổi Enzo Fernandez sau khi nhận được yêu cầu về mức phí chuyển nhượng không tưởng từ Chelsea.

Rào cản tài chính 120 triệu bảng từ Stamford Bridge

Nhà báo Simon Phillips cho biết, ban lãnh đạo Arsenal đã thực hiện các bước thăm dò đầu tiên và trực tiếp liên hệ với Chelsea để tìm hiểu về khả năng chuyển nhượng của tiền vệ người Argentina. Tuy nhiên, phản hồi từ phía The Blues đã khiến đội bóng Bắc London phải lập tức cân nhắc lại.

Chelsea kiên quyết giữ mức giá yêu cầu lên tới 120 triệu bảng cho nhà vô địch World Cup 2022. Đây là con số tương đương với điều khoản giải phóng hợp đồng mà Chelsea từng chi trả cho Benfica để đưa Enzo về Premier League. Đối với Arsenal, mức phí này được đánh giá là quá cao và không phù hợp với cấu trúc tài chính hiện tại của CLB, dẫn đến việc các cuộc đàm phán bị đình trệ ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Arsenal gặp khó trong việc thăm dò chiêu mộ Enzo Fernandez. Ảnh: Getty Images

Tâm trí của Enzo Fernandez không thuộc về Emirates

Mặc dù Arsenal thực sự có nhu cầu bổ sung một tiền vệ trung tâm chất lượng để chia lửa cùng Declan Rice, nhưng Enzo Fernandez chưa bao giờ là ưu tiên số một trong danh sách rút gọn của HLV Mikel Arteta. Động thái liên hệ vừa qua chủ yếu mang tính chất khảo sát thị trường trước khi kỳ chuyển nhượng mở cửa.

Đáng chú ý, bản thân tiền vệ 23 tuổi cũng không tỏ ra mặn mà với viễn cảnh gia nhập kình địch của Chelsea. Các nguồn tin thân cận cho biết tâm trí của Enzo Fernandez dường như không còn đặt trọn vẹn tại môi trường bóng đá Anh. Ưu tiên hàng đầu của anh là tìm kiếm một bến đỗ mới tại Tây Ban Nha, cụ thể là Real Madrid.

Cánh cửa từ Real Madrid đóng sập

Tuy nhiên, giấc mơ khoác áo "Kền kền trắng" của Enzo Fernandez cũng đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Real Madrid đã có những động thái vô cùng dứt khoát trên thị trường chuyển nhượng khi phát đi thông báo chính thức phủ nhận mọi sự quan tâm dành cho trụ cột của Chelsea.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện đang tập trung vào những mục tiêu khác và không có ý định chiêu mộ thêm tiền vệ trung tâm trong tương lai gần. Điều này đẩy Enzo Fernandez vào một tình thế khó khăn: anh không muốn ở lại Chelsea lâu dài, Arsenal đã rút lui, trong khi đội bóng mơ ước lại từ chối tiếp nhận.

Với những diễn biến phức tạp này, khả năng Enzo Fernandez cập bến Emirates gần như bằng không. Arsenal dự kiến sẽ chuyển hướng sang các mục tiêu khả thi hơn, đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng chuyên môn và ngân sách chuyển nhượng để chuẩn bị cho cuộc đua vô địch ở mùa giải tới.