Arsenal sẵn sàng chi 100 triệu bảng chiêu mộ Kenan Yildiz từ Juventus sau khi hụt Vinicius Thất bại trong vụ Vinicius Junior, Arsenal dồn toàn lực chiêu mộ Kenan Yildiz với mức phí lên tới 100 triệu bảng nhằm nâng cấp hành lang cánh trái.

Sau khi phương án chiêu mộ Vinicius Junior hoàn toàn khép lại do siêu sao người Brazil quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid, Arsenal đã lập tức kích hoạt kế hoạch dự phòng đầy táo bạo. Đội bóng chủ sân Emirates hiện dồn toàn bộ nguồn lực hướng về Serie A với mục tiêu mang tên Kenan Yildiz, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của Juventus.

Arsenal dồn lực chiêu mộ Kenan Yildiz.

Đại diện Bắc London sẵn sàng đưa ra một con số kỷ lục để thuyết phục phía đối tác. Dù từng được định giá khoảng 85 triệu bảng vào năm ngoái, giá trị chuyển nhượng của chân sút 21 tuổi hiện được dự báo có thể cán mốc 100 triệu bảng trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnh.

Chân dung Kenan Yildiz: Vũ khí đột phá bên hành lang cánh

Việc Arsenal chấp nhận chi một khoản tiền khổng lồ cho một cầu thủ mới 21 tuổi không phải là quyết định bộc phát. Yildiz vừa trải qua một mùa giải bùng nổ vượt kỳ vọng trong màu áo Juventus. Thi đấu cơ động bên hành lang cánh trái, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ ghi được 11 bàn thắng và sở hữu 10 đường kiến tạo sau 47 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Xét về khía cạnh chiến thuật, Yildiz sở hữu phong cách chơi bóng có nhiều điểm tương đồng với Vinicius. Khả năng rê dắt lắt léo, quấy phá hàng thủ đối phương và tư duy chơi bóng hiện đại giúp anh tạo ra tới 15 cơ hội ghi bàn rõ rệt (big chances) tại Serie A. Đây chính là tố chất đột biến mà ban huấn luyện Arsenal còn thiếu ở các phương án tấn công biên hiện tại.

Rào cản từ Turin và đòn bẩy tài chính quyết định

Mặc dù vậy, thương vụ này không hề đơn giản đối với Pháo thủ. Ban lãnh đạo Juventus xem Yildiz là "hạt nhân không thể đụng đến" trong dự án tái thiết đội hình. Hồi tháng 6, ông John Elkann - cổ đông lớn nhất của đội bóng nước Ý - đã trực tiếp can thiệp để chặn đứng mọi sự tiếp cận ban đầu từ đại diện Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, chìa khóa để Arsenal tháo gỡ nút thắt lại nằm ở bài toán tài chính của đội bóng Turin. Việc không thể giành vé tham dự UEFA Champions League đã khiến Juventus rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Đứng trước áp lực phải cân bằng thu chi, thượng tầng Juventus hoàn toàn có thể sẽ phải xiêu lòng nếu Arsenal quyết tâm đưa ra một lời đề nghị khổng lồ trên bàn đàm phán.