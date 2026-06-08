Arsenal sẵn sàng chi 140 triệu bảng mua Barcola nếu hụt Vinicius Arsenal lên phương án dự phòng đắt giá mang tên Bradley Barcola trong trường hợp thương vụ chiêu mộ Vinicius Junior từ Real Madrid đổ bể vào phút chót.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến sự chủ động chưa từng có từ ban lãnh đạo Arsenal. Ngay sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United với giá 75 triệu bảng, "Pháo thủ" tiếp tục đẩy mạnh tham vọng nâng cấp hàng công bằng những mục tiêu đắt giá hàng đầu thế giới.

Theo tiết lộ từ nhà báo David Ornstein và kênh talkSPORT, Giám đốc thể thao Andrea Berta cùng HLV Mikel Arteta đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng khẩn cấp mang tên Bradley Barcola. Đội chủ sân Emirates sẵn sàng vung ra số tiền lên tới 140 triệu bảng để thuyết phục Paris Saint-Germain nhượng lại ngôi sao chạy cánh người Pháp nếu không thể hoàn tất thương vụ Vinicius Junior.

Barcola có thể là phương án B của Arsenal nếu hụt Vinicius.

Biến số Vinicius Junior và cuộc đàm phán nghẹt thở tại Madrid

Ban đầu, Arsenal tỏ ra rất tự tin trong việc chiêu mộ Vinicius Junior. Chân sút 26 tuổi người Brazil chỉ còn một năm hợp đồng và rơi vào thế bế tắc trong quá trình gia hạn với gã khổng lồ Tây Ban Nha. Thừa thắng xông lên sau thương vụ Bruno Guimaraes, đội bóng bắc London tin rằng họ có thể sở hữu thêm một siêu sao tấn công đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, cục diện bất ngờ diễn biến phức tạp khi Real Madrid phản công quyết liệt. Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với đại diện của Vinicius ngay tại đại bản doanh huấn luyện. Phía Real Madrid đưa ra đề nghị hợp đồng mới với mức đãi ngộ gia tăng đáng kể nhằm giữ chân ngôi sao của mình trước sự chèo kéo từ Ngoại hạng Anh.

Kịch bản cướp mục tiêu 140 triệu bảng trước mặt Liverpool

Trường hợp Vinicius Junior đồng ý cam kết tương lai tại Bernabeu, Arsenal sẽ lập tức chuyển hướng sang Bradley Barcola. Cầu thủ chạy cánh người Pháp hiện thu hút sự chú ý lớn khi liên tục từ chối các lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ ban lãnh đạo Paris Saint-Germain.

Dù Liverpool đã khởi động quá trình đàm phán chính thức với PSG từ trước, Arsenal hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện thương vụ bom tấn này. Với tiềm lực tài chính cùng mức phí kỷ lục 140 triệu bảng sẵn sàng kích hoạt, HLV Mikel Arteta thể hiện rõ quyết tâm đưa về một nhân tố đột biến trên hành lang cánh trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa.