Arsenal sẵn sàng chi 150 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez trước ngày 2/9 Pháo thủ quyết tâm kích nổ thương vụ Julian Alvarez trị giá 150 triệu euro khi Atletico Madrid kiên quyết từ chối để chân sút Argentina gia nhập Barcelona.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bước vào những ngày đếm ngược cuối cùng và Arsenal đang dồn toàn lực cho một thương vụ mang tính đột phá. Ban lãnh đạo đội bóng thành London, dẫn đầu bởi HLV Mikel Arteta và Giám đốc thể thao Andrea Berta, quyết tâm mang về tiền đạo Julian Alvarez trước thời điểm phiên chợ đóng cửa vào ngày 2/9.

Đại diện Ngoại hạng Anh sẵn sàng đáp ứng mức giá 150 triệu euro (tương đương 128 triệu bảng) mà Giám đốc Mateu Alemany của Atletico Madrid đưa ra trong cuộc đàm phán trực tiếp tại London. Đội chủ sân Emirates hoàn toàn tự tin vào khả năng xử lý nhanh các thủ tục tài chính nếu nhận được cái gật đầu từ ngôi sao người Argentina.

Cánh cửa Barcelona bị khóa chặt

Dù nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ Arsenal, tình thế hiện tại biến Pháo thủ thành lựa chọn dự phòng của chân sút này. Tâm trí của cựu tiền đạo Manchester City vốn hướng trọn vẹn về Barcelona, nơi anh xem là bến đỗ trong mơ của sự nghiệp. Thêm vào đó, những quy định khắt khe về thủ tục visa tại Anh cũng tạo nên rào cản cho gia đình anh khi muốn sang thăm.

Atletico Madrid cấm cửa Alvarez đến Barca. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, mấu chốt của toàn bộ thương vụ nằm ở sự đối đầu gay gắt giữa hai thế lực La Liga. Atletico Madrid giữ quan điểm cứng rắn rằng sẽ không bao giờ nhượng lại ngôi sao sáng giá nhất cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đội bóng thành Madrid từng đưa ra thông điệp đanh thép nhằm bác bỏ mọi đồn đoán từ xứ Catalonia và chỉ trích các chiến dịch truyền thông nhắm vào cầu thủ của mình.

Cơ hội duy nhất thuộc về đại diện Ngoại hạng Anh

Sự kiên quyết từ phía Atletico Madrid đã dập tắt hy vọng gia nhập sân Camp Nou của Alvarez. Động thái này vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo sinh năm 2000. Những ghi nhận mới nhất cho thấy thái độ của chân sút Argentina đã dần cởi mở hơn đối với viễn cảnh trở lại xứ sở sương mù.

Arsenal sẵn sàng đưa cho Alvarez một đãi ngộ hấp dẫn. Ảnh: Getty.

Về phía Arsenal, sự tập trung dành cho Alvarez được đẩy mạnh sau khi các mục tiêu khác lần lượt dừng lại. Ban đầu, đội bóng thành London ưu tiên theo đuổi những phương án như Bruno Guimaraes, Ezri Konsa và Vinicius Jr. Tuy vậy, sau khi Vinicius Jr chính thức gia hạn hợp đồng với Real Madrid, Arsenal đã lập tức chuyển toàn bộ sự chú ý sang thương vụ với Atletico Madrid.

HLV Mikel Arteta hoàn toàn thấu hiểu tâm lý của Alvarez và sẵn sàng đón nhận anh ngay cả khi Arsenal không phải lựa chọn ban đầu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin tưởng năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của tiền đạo này sẽ nâng tầm sức mạnh hàng công. Nếu quyết tâm chia tay Atletico Madrid ngay trong mùa hè này, sân Emirates chính là lối đi thực tế nhất dành cho Alvarez trước giờ đóng cửa chuyển nhượng.