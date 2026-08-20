Arsenal sẵn sàng chi 86 triệu bảng chiêu mộ Kenan Yildiz sau khi hụt Julian Alvarez Sau khi bỏ lỡ Julian Alvarez, Arsenal chuyển hướng sang Kenan Yildiz của Juventus với lời đề nghị 86 triệu bảng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Sau khi buộc phải rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Julian Alvarez từ Atletico Madrid, Arsenal lập tức kích hoạt kế hoạch dự phòng đầy táo bạo. Đội chủ sân Emirates sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số khổng lồ 86 triệu bảng nhằm thuyết phục Juventus nhượng lại tài năng trẻ Kenan Yildiz ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại.

HLV Mikel Arteta vẫn chưa muốn dừng lại trong nỗ lực nâng cấp hỏa lực cho hàng công. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha coi tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ 21 tuổi là mảnh ghép lý tưởng để gia tăng sức sát thương bên hành lang cánh trái, mang đến giải pháp tiếp cận khung thành trực diện và đột biến hơn.

HLV Arteta mong muốn đưa Yildiz về Arsenal. Ảnh: Getty Images

Mảnh ghép chiến thuật đối lập nhưng tương hỗ

Sự quan tâm của Arsenal dành cho Kenan Yildiz xuất phát từ yêu cầu đa dạng hóa lối chơi. Về mặt kỹ thuật, Yildiz sở hữu bộ kỹ năng tấn công tốc độ, khả năng rê dắt lắt léo và tâm lý thi đấu tự tin trong các tình huống một đối một. Anh không chỉ là một mũi khoan phá đơn thuần mà còn có thể xé rách hệ thống phòng ngự đối phương bằng những pha xâm nhập trung lộ bất ngờ.

Đáng chú ý, nếu cập bến London, Yildiz sẽ tạo nên sự kết hợp đầy thú vị cùng tân binh Christos Tzolis. Trong khi Tzolis nổi bật ở nhãn quan chuyền bóng và khả năng phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp, Yildiz lại mang đến giải pháp mang tính đột biến nhờ sức mạnh và tốc độ bộc phá. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn mở ra nhiều phương án nhân sự biến ảo cho HLV Arteta trong các thế trận bế tắc.

Thách thức lớn từ lập trường cứng rắn của Juventus

Mặc dù Pháo thủ sẵn sàng chi ra khoản tiền 86 triệu bảng, tiến trình hoàn tất thương vụ này dự báo sẽ gặp vô vàn trở ngại. Juventus từ lâu đã coi tiền đạo 21 tuổi là nhân tố không thể đụng tới trong chiến lược phục hưng câu lạc bộ. Đội bóng thành Turin xem ngôi sao chạy cánh này là biểu tượng tương lai và kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị.

Áp lực thời gian cùng quyết tâm gia cố hàng công đang buộc ban lãnh đạo Arsenal phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Khả năng đại diện nước Anh có thể sở hữu được viên ngọc quý của Serie A hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sức nặng tài chính và sự kiên trì của họ trong những ngày cuối cùng của phiên chợ hè.