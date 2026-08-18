Arsenal sẵn sàng cho phép hậu vệ Ben White gia nhập Everton nếu chiêu mộ thành công Ezri Konsa Arsenal đang tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ Ezri Konsa với giá 65 triệu bảng, mở đường cho HLV David Moyes đưa Ben White về sân Goodison Park.

Một hiệu ứng domino chuyển nhượng đang dần hình thành tại Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Arsenal hiện ở rất gần chữ ký của Ezri Konsa từ Aston Villa với mức phí khoảng 60-65 triệu bảng. Quá trình thương thảo sắp hoàn tất sẽ chính thức mở đường để hậu vệ Ben White rời sân Emirates sang gia nhập Everton.

Arsenal cân nhắc bán Ben White. Ảnh: Getty.

Bài toán chiến thuật của HLV Mikel Arteta

Quyết định dứt khoát từ HLV Mikel Arteta trên thị trường chuyển nhượng xuất phát từ bài toán nhân sự cấp thiết tại khu vực phòng ngự. Chấn thương dài hạn của William Saliba đã để lại khoảng trống lớn trong hệ thống tác chiến của "Pháo thủ". Trong bối cảnh đó, Ezri Konsa nổi lên như phương án bổ sung lý tưởng nhờ khả năng thi đấu linh hoạt.

Cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa không chỉ đảm nhận tốt vai trò trung vệ mà còn có thể đá tròn vai ở vị trí hậu vệ phải. Bên cạnh đó, sự trở lại sắp tới của Jurrien Timber sau quá trình hồi phục chấn thương cũng giúp hàng thủ Arsenal sở hữu độ dày nhân sự cần thiết. Sự xuất hiện của các phương án thay thế đa năng khiến Ben White không còn giữ vị trí không thể thay thế trong kế hoạch của ban huấn luyện.

Khát khao của Everton và lựa chọn của Ben White

Về phía Everton, HLV David Moyes xác định Ben White là mục tiêu trọng điểm để nâng cấp chất lượng đội hình cho mùa giải mới. Thuyền trưởng của "The Toffees" đánh giá cao kinh nghiệm cùng tư duy chơi bóng hiện đại của cầu thủ 28 tuổi tại giải đấu số một xứ sở sương mù.

Dù hợp đồng của Ben White với Arsenal còn thời hạn đến năm 2028 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, những chấn thương dai dẳng trong hai mùa giải vừa qua đã hạn chế đáng kể cơ hội ra sân của anh. Hậu vệ sinh năm 1997 tỏ ra cởi mở trước viễn cảnh chuyển sang sân Goodison Park để đảm bảo suất đá chính thường xuyên.

Dù vậy, thương vụ vẫn phụ thuộc vào mức định giá từ phía Arsenal, đội bóng không chịu áp lực phải bán rẻ nhân tố còn hợp đồng dài hạn. Việc dứt điểm sớm thương vụ Ezri Konsa được xem là nút thắt quyết định để Everton chính thức đặt vấn đề trên bàn đàm phán.