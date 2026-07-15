Arsenal sẵn sàng đổi Gyokeres lấy Julian Alvarez, Liverpool giữ chân Curtis Jones Arsenal đang lên kế hoạch dùng Viktor Gyokeres để đổi lấy sự phục vụ của Julian Alvarez từ Atletico Madrid, trong khi Liverpool thẳng thừng từ chối lời đề nghị 27 triệu bảng từ Inter Milan cho Curtis Jones.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi chiến thuật táo bạo từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Arsenal đang nỗ lực thực hiện một thương vụ trao đổi bom tấn để đưa Julian Alvarez về sân Emirates, trong khi Liverpool kiên quyết giữ chân các trụ cột trước sự chèo kéo từ Serie A.

Arsenal và canh bạc Julian Alvarez

Arsenal đang cân nhắc đưa tiền đạo Viktor Gyokeres vào thỏa thuận trao đổi để thuyết phục Atletico Madrid nhả Julian Alvarez. Ở tuổi 26, Alvarez được đánh giá là mẫu cầu thủ tấn công đa năng, có khả năng pressing tầm cao và dứt điểm sắc bén – những tố chất hoàn hảo cho sơ đồ của HLV Mikel Arteta. Trong khi đó, Gyokeres (28 tuổi) dù đang có phong độ ghi bàn ấn tượng nhưng có thể bị xem là "vật tế thần" để Pháo thủ sở hữu chữ ký của ngôi sao người Argentina.

Arsenal nỗ lực chiêu mộ Julian Alvarez. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, lộ trình của Arsenal không hề bằng phẳng khi Barcelona cũng đã chính thức nối lại đàm phán với Atletico. Đội bóng xứ Catalan coi Alvarez là hạt nhân quan trọng cho hàng công tương lai và cũng đang tính đến phương án trao đổi cầu thủ để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Sự thanh lọc tại Bắc London

Song song với việc chiêu mộ tân binh, Arsenal đang tích cực tìm kiếm đối tác để đẩy đi Gabriel Jesus. Tiền đạo 29 tuổi người Brazil hiện không còn duy trì được hiệu suất cần thiết và AC Milan đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu để giải cứu chân sút này. Việc chia tay Jesus sẽ giúp Arsenal giải phóng quỹ lương và dọn chỗ cho những mục tiêu chất lượng hơn như Alvarez.

Liverpool và bài toán nhân sự tuyến giữa

Tại vùng Merseyside, Liverpool vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới Inter Milan khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị 27 triệu bảng cho Curtis Jones. Ban lãnh đạo "The Kop" định giá tiền vệ 25 tuổi này ở mức tối thiểu 30 triệu bảng và coi anh là một phần trong kế hoạch dài hạn của CLB. Sự cứng rắn này cho thấy Liverpool không chịu áp lực phải bán trụ cột bằng mọi giá.

Liverpool không bán Curtis Jones. (Ảnh: Getty Images)

Ở chiều mua, Liverpool đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với PSG về trường hợp của Bradley Barcola. Ngôi sao 23 tuổi người Pháp được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hành lang cánh của đội bóng. Khả năng đột phá và tốc độ của Barcola là yếu tố mà HLV Liverpool đang khao khát để đa dạng hóa các phương án tấn công.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Barcelona không chỉ bận rộn với thương vụ Alvarez mà còn đang nỗ lực giữ chân Ferran Torres trước sự nhòm ngó của PSG. Các cuộc đàm phán gia hạn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới. Đáng chú ý, đội chủ sân Camp Nou cũng đang nhắm tới đội trưởng Cristian Romero của Tottenham. Trung vệ 28 tuổi người Argentina được cho là đang hoàn tất các bước cuối cùng để rời London, mở ra cơ hội lớn cho Barca gia cố hàng thủ.

Tại các đội bóng khác, Sunderland chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ kinh nghiệm Thomas Meunier dưới dạng chuyển nhượng tự do. Everton cũng đang tiến gần đến thỏa thuận với hậu vệ trẻ Brooke Norton-Cuffy từ Genoa. Trong khi đó, Roma đã bắt đầu tiếp cận Crysencio Summerville của West Ham để tăng cường sức mạnh hỏa lực cho mùa giải mới tại Serie A.