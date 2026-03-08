Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng vì Vinicius Junior Cuộc đàm phán gia hạn giữa Vinicius Junior và Real Madrid đi vào bế tắc, tạo cơ hội để Arsenal lên kế hoạch chiêu mộ siêu sao người Brazil với mức đãi ngộ chưa từng có.

Arsenal đang chuẩn bị một kế hoạch tài chính đặc biệt để chiêu mộ Vinicius Junior từ Real Madrid trong bối cảnh cuộc đàm phán hợp đồng giữa tiền đạo người Brazil và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào bế tắc. Khi siêu sao 26 tuổi bước vào 12 tháng cuối cùng của bản hợp đồng tại Bernabeu, đội chủ sân Emirates sẵn sàng kích nổ thương vụ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ nếu cơ hội xuất hiện.

Arsenal tỏ ra nghiêm túc trong vụ Vinicius.

Thế bế tắc tại Bernabeu và tham vọng của Mikel Arteta

Theo nguồn tin từ Telegraph Sport, mặc dù Vinicius ưu tiên ở lại Madrid và tân HLV Jose Mourinho xem anh là hạt nhân trong kế hoạch mùa tới, các rào cản về tài chính cùng yêu cầu thu nhập đang tạo ra khoảng cách lớn giữa hai bên. Nếu không sớm đạt thỏa thuận gia hạn, Real Madrid đối mặt nguy cơ mất trắng chân sút xuất sắc nhất thế giới hiện tại vào mùa hè năm sau.

Bên cạnh đó, HLV Mikel Arteta từ lâu đã tìm kiếm một ngôi sao đẳng cấp thế giới để nâng tầm hàng tấn công của Arsenal. Vị thế nhà vô địch Ngoại hạng Anh cùng tấm vé vào trận chung kết Champions League mùa trước là điểm tựa vững chắc để Pháo thủ thuyết phục tuyển thủ Brazil. Tại London, Vinicius được quy hoạch trở thành biểu tượng mới, dẫn dắt đội bóng hướng tới chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, bên cạnh sự hỗ trợ từ đồng hương Gabriel Magalhaes và mục tiêu tiềm năng Bruno Guimaraes.

Bài toán tài chính kỷ lục và giá trị thương mại

Để hoàn tất thương vụ này, Arsenal sẽ phải phá vỡ hoàn toàn cấu trúc lương hiện tại. Vinicius được cho là đã từ chối mức thù lao 20 triệu euro sau thuế tại Madrid. Khi quy đổi theo hệ thống thuế của Anh, Arsenal có thể phải chi trả con số lên tới gần 600.000 bảng mỗi tuần — vượt xa mức 300.000 bảng của Bukayo Saka. Mức phí chuyển nhượng dự kiến cho thương vụ này có thể vượt mốc 130 triệu bảng.

Vinicius đến Arsenal để giúp CLB London giải tỏa cơn khát Champions League.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal đã tính toán kỹ lưỡng về mặt thương mại. Với gần 64 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội — gấp đôi tổng số lượng của toàn bộ đội hình Arsenal cộng lại — Vinicius mang giá trị thương hiệu toàn cầu. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn mang lại sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu tài trợ và bán áo đấu, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu.

Thách thức thích nghi và bài học từ quá khứ

Bên cạnh yếu tố tài chính, sự chuyển giao từ La Liga sang môi trường giàu thể lực như Ngoại hạng Anh đòi hỏi Vinicius phải điều chỉnh phong cách thi đấu. Khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hỗ trợ phòng ngự từ HLV Arteta sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của thương vụ này.

Ngoài ra, việc quản trị cá tính của một ngôi sao lớn cũng là bài toán cần lời giải. Mùa giải trước, Vinicius từng có những bất đồng công khai với HLV Xabi Alonso tại Real Madrid. Trong quá khứ, Arsenal từng chứng kiến trường hợp của Mesut Ozil — một siêu sao khác cập bến từ Bernabeu nhưng lại chia tay trong mâu thuẫn. Quyết định chiêu mộ Vinicius sẽ là canh bạc chiến lược, có thể đưa Arsenal lên đỉnh cao thế giới hoặc tạo ra bài kiểm tra lớn cho sự ổn định của đội bóng.