Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục vì Julian Alvarez và đẩy nhanh tiến độ thanh lý 5 cầu thủ Sau khi chi 200 triệu bảng củng cố lực lượng, Arsenal dồn lực chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid, đồng thời lên kế hoạch bán 5 cầu thủ.

Sau mùa giải thành công với chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng việc lọt vào chung kết Champions League và Carabao Cup, Arsenal tiếp tục tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng để hoàn thiện đội hình. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta và Giám đốc Thể thao Andrea Berta, Pháo thủ đã chi 200 triệu bảng để chiêu mộ Illan Meslier, Christos Tzolis, Bruno Guimaraes và Ezri Konsa.

Đội bóng thành London khởi đầu chiến dịch mới đầy ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Manchester City tại Siêu cúp Anh, tiếp nối bằng thắng lợi cách biệt 3 bàn trước Coventry City trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, kế hoạch nhân sự tại sân Emirates vẫn chưa dừng lại khi ban lãnh đạo đội bóng đang hướng tới thương vụ then chốt mang tên Julian Alvarez cùng một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn.

Tham vọng nâng cấp hàng công với mục tiêu số một Julian Alvarez

Sau khi không thể chiêu mộ Morgan Rogers và Vinicius Junior, Arsenal đã dồn toàn bộ sự tập trung vào chân sút Julian Alvarez của Atletico Madrid. Tuyển thủ Argentina hiện không còn cảm thấy hạnh phúc tại Madrid và đã công khai ý định tìm kiếm bến đỗ mới.

Alvarez là mục tiêu số 1 của Arsenal hiện tại. Ảnh: Getty.

Mặc dù Julian Alvarez ưu tiên chuyển đến Barcelona, Atletico Madrid kiên quyết từ chối để ngôi sao của mình gia nhập một đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga. Tình thế này tạo điều kiện thuận lợi để Arsenal vào cuộc. Đội chủ sân Emirates sẵn sàng đưa ra mức phí kỷ lục nhằm thuyết phục đại diện Tây Ban Nha nhả người, bổ sung một tiền đạo toàn diện cho mặt trận tấn công.

Tương lai bất định của Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus

Để tái cấu trúc quỹ lương và cân bằng ngân sách sau khi chi tiêu lớn, Arsenal chuẩn bị nói lời chia tay với một số trụ cột. Đáng chú ý nhất là Gabriel Martinelli, người đã để mất vị trí chính thức bên hành lang cánh vào tay tân binh Christos Tzolis. Cầu thủ 25 tuổi người Brazil đang nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Pro League.

Gabriel Martinelli có thể chia tay Arsenal trong những ngày tới. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Martinelli, tương lai của Gabriel Jesus tại Emirates cũng dần đi đến hồi kết sau 4 năm gắn bó do ảnh hưởng từ những chấn thương liên miên. Arsenal định giá tiền đạo người Brazil ở mức 20 triệu bảng. Napoli đang thể hiện sự quan tâm lớn nhất, dù mức thù lao hiện tại của Jesus vẫn là trở ngại đáng kể trong quá trình đàm phán.

Kế hoạch thanh lý ba nhân sự không còn nằm trong kế hoạch

Bên cạnh các tên tuổi lớn ở đội một, Arsenal cũng giải quyết tương lai của các nhân tố trẻ và cầu thủ thuộc diện cần thanh lý. Tiền vệ 19 tuổi Ethan Nwaneri cần cơ hội ra sân thường xuyên để phát triển. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tài năng trẻ này chắc chắn sẽ rời câu lạc bộ trước khi phiên chợ hè đóng cửa, với khả năng gia nhập AC Milan hoặc Galatasaray theo dạng cho mượn hoặc bán đứt.

Trường hợp tiếp theo là Reiss Nelson, người chỉ còn một năm hợp đồng sau các quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở Fulham và Brentford. Pháo thủ đang xúc tiến việc chuyển nhượng Nelson sang West Ham với mức phí khoảng 3 triệu bảng để tránh nguy cơ mất trắng vào năm sau.

Cuối cùng, Fabio Vieira dù có giai đoạn cho mượn tích cực trong màu áo Hamburger SV nhưng đội bóng Đức vẫn chưa đáp ứng mức giá 19 triệu bảng mà Arsenal yêu cầu. Cuộc đại tu nhân sự quyết liệt này được kỳ vọng sẽ giúp Mikel Arteta sở hữu một tập thể đồng đều, sẵn sàng cho cuộc đua bảo vệ ngôi vương và chinh phục đấu trường châu lục.