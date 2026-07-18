Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục vì Morgan Rogers, MU nhắm Neco Williams gia cố hàng thủ Kỳ chuyển nhượng hè 2026 chứng kiến những bước đi táo bạo khi Arsenal chấp nhận chi hơn 100 triệu bảng cho Morgan Rogers, trong khi MU và Juventus ráo riết săn đón các mục tiêu chiến lược.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang nóng lên từng giờ với những bản hợp đồng mang tính bước ngoặt. Tâm điểm đổ dồn vào sân Emirates, nơi Arsenal đang chuẩn bị một lời đề nghị khổng lồ để sở hữu ngôi sao đang lên của bóng đá Anh. Trong khi đó, Manchester United và Juventus cũng không đứng ngoài cuộc đua khi tích cực tìm kiếm những mảnh ghép quan trọng cho tham vọng mùa giải mới.

Arsenal và canh bạc 100 triệu bảng mang tên Morgan Rogers

Arsenal đã chính thức xác định Morgan Rogers của Aston Villa là mục tiêu chuyển nhượng số một. Tiền vệ người Anh đã có một mùa giải bùng nổ tại Ngoại hạng Anh, khiến giá trị chuyển nhượng của anh tăng vọt lên con số hơn 100 triệu bảng. Theo Sky Sports, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta dự kiến sẽ sớm đưa ra lời đề nghị chính thức nhằm chiếm ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh.

Morgan Rogers là mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Ảnh: Getty.

Việc Arsenal sẵn sàng "bạo chi" cho thấy tham vọng nâng cấp tuyến giữa bằng một cầu thủ có khả năng đột biến cao. Rogers không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn có tư duy chiến thuật hiện đại, phù hợp hoàn hảo với triết lý kiểm soát bóng của Pháo thủ.

Mohamed Salah và hành trình mới tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sau những năm tháng vinh quang tại Anfield, Mohamed Salah chuẩn bị khép lại chương sự nghiệp tại Liverpool để chuyển sang khoác áo Besiktas. Ở tuổi 34, chân sút người Ai Cập vẫn là cái tên thu hút sự chú ý lớn. Foot Mercato tiết lộ Salah sẽ ký hợp đồng với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho bóng đá khu vực này khi sở hữu một trong những ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Phi.

Chiến lược gia cố hàng thủ của Manchester United và Chelsea

Tại Old Trafford, Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Neco Williams của Nottingham Forest. Tuyển thủ xứ Wales 25 tuổi được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt khi có thể thi đấu tốt ở cả hai hành lang cánh. Với nền tảng thể lực ấn tượng, Williams được kỳ vọng sẽ mang lại chiều sâu và sự cạnh tranh cần thiết cho hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ.

Trong khi đó, Chelsea cũng đang nhắm tới Maxence Lacroix từ Crystal Palace để khỏa lấp những lỗ hổng nơi hàng thủ. Tuy nhiên, để sở hữu trung vệ người Pháp, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải chi ra khoản phí khoảng 55 triệu bảng. Lacroix hiện là một trong những chốt chặn tin cậy nhất tại Ngoại hạng Anh với phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải vừa qua.

Aston Villa và Tottenham: Những toan tính ở tuyến giữa và hàng công

Aston Villa đang nỗ lực đàm phán chiêu mộ Joao Palhinha từ Bayern Munich. Huấn luyện viên Unai Emery tin rằng kinh nghiệm và khả năng càn quét của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ giúp tuyến giữa của Villa trở nên thép hơn, đặc biệt khi anh không còn nằm trong kế hoạch của Vincent Kompany tại Đức.

Ở một diễn biến khác, Tottenham đang lên kế hoạch "giải cứu" Crysencio Summerville khỏi West Ham United. Sau khi West Ham chính thức xuống hạng, ngôi sao người Hà Lan trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu. Spurs đang theo dõi sát sao tình hình tài chính của đối thủ để đưa ra mức giá hợp lý nhất cho cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ này.

Crysencio Summerville lọt tầm ngắm Tottenham. Ảnh: Getty.

Juventus tăng cường hỏa lực và vị trí người gác đền

Đội bóng thành Turin đang hoạt động rất tích cực trên thị trường. Juventus đã đưa ra lời đề nghị ban đầu trị giá 5,5 triệu bảng cho thủ thành Emiliano Martinez của Aston Villa. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh yêu cầu con số 10,2 triệu bảng cho nhà vô địch thế giới người Argentina. Cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn để tìm tiếng nói chung.

Đồng thời, Juventus cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Folarin Balogun từ Monaco. Vượt qua sự cạnh tranh từ Borussia Dortmund và Sunderland, đội bóng thành Turin kỳ vọng sức trẻ và khả năng săn bàn nhạy bén của chân sút người Mỹ sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công trong mùa giải tới.