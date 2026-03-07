Arsenal sáng cửa chiêu mộ Bruno Guimaraes: Cơ hội từ sự sụp đổ của Newcastle Pháo thủ đang nắm lợi thế lớn khi Newcastle buộc phải hạ giá Bruno Guimaraes xuống 65 triệu bảng trong bối cảnh đội bóng vùng Tyneside đối mặt cuộc tháo chạy hàng loạt.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một kịch bản đầy kịch tính tại St James' Park. Arsenal, sau nhiều năm kiên trì theo đuổi, hiện đang đứng trước thời cơ thuận lợi nhất để sở hữu chữ ký của Bruno Guimaraes. Đây không chỉ là một thương vụ mua sắm thông thường, mà là kết quả của sự kiên nhẫn từ London đối đầu với cuộc khủng hoảng tham vọng tại vùng Đông Bắc nước Anh.

Cuộc khủng hoảng tham vọng tại St James' Park

Nền móng của "đại gia mới nổi" Newcastle United đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Việc cán đích ở vị trí thứ 12 tại Ngoại hạng Anh mùa trước và mất suất tham dự đấu trường châu Âu đã kích hoạt một làn sóng tháo chạy quy mô lớn. Người hâm mộ "Chích chòe" đã phải chứng kiến những trụ cột lần lượt dứt áo ra đi: Alexander Isak sang Liverpool (125 triệu bảng), Anthony Gordon tới Barcelona (69 triệu bảng) và Sandro Tonali chuẩn bị gia nhập Tottenham Hotspur (100 triệu bảng).

Guimaraes đang nhận được nhiều lời mời từ các ông lớn. Ảnh: Getty.

Với tư cách là thủ quân và biểu tượng thương mại hàng đầu, Bruno Guimaraes không khỏi lo ngại về định hướng của câu lạc bộ. Tiền vệ 28 tuổi người Brazil dường như đã mất niềm tin vào dự án phát triển của Newcastle khi đội hình liên tục bị "hút máu". Tâm lý lung lay này chính là khe cửa hẹp để Mikel Arteta và các cộng sự lách mình vào cuộc đua giành lấy nhạc trưởng đẳng cấp thế giới.

Món hời 65 triệu bảng và tham vọng của Mikel Arteta

Arsenal đã duy trì sự quan tâm đặc biệt với Guimaraes từ tháng 1/2022, thời điểm họ từng để mất anh vào tay chính đối thủ. Hiện tại, sự hiện diện của hai người đại diện khét tiếng là Giuliano Bertolucci và Kia Joorabchian đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Đáng chú ý nhất chính là sự thay đổi mang tính bước ngoặt về mức phí chuyển nhượng.

Arteta rất cần một tiền vệ nữa để chia lửa với Rice. Ảnh: Getty.

Dù từng được định giá lên tới 100 triệu bảng, nhưng các báo cáo từ ký giả uy tín Lee Ryder cho thấy Newcastle có thể phải chấp nhận con số 65 triệu bảng để thông qua thỏa thuận. Trong bối cảnh Manchester City sẵn sàng chi 116 triệu bảng cho Elliot Anderson hay Tottenham bỏ ra 85 triệu bảng cho Mateus Fernandes, mức giá của Guimaraes được xem là một "món hời" thực sự cho đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Việc chiêu mộ Guimaraes không chỉ là bổ sung một ngôi sao, mà còn là lời khẳng định tham vọng của Arsenal. Pháo thủ cần một đối tác đẳng cấp để chia lửa cùng Declan Rice tại tuyến giữa, tạo nên một bệ phóng vững chắc cho cuộc đua vô địch. Newcastle dù tuyên bố muốn giữ chân nhạc trưởng người Brazil, nhưng trước sức ép tài chính và sức hút từ London, họ khó lòng có thể cưỡng lại guồng quay của thị trường.