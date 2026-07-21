Arsenal tái kích hoạt thương vụ Nico Williams, Barcelona định đoạt tương lai Ferran Torres Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi Arsenal sẵn sàng chi 77 triệu bảng cho Nico Williams, trong khi Barcelona nỗ lực giữ chân Ferran Torres trước sự dòm ngó từ PSG.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về London khi Arsenal quyết định quay trở lại bàn đàm phán cho chữ ký của Nico Williams, trong khi tại Tây Ban Nha, tương lai của người hùng World Cup Ferran Torres đang trở thành dấu hỏi lớn.

Arsenal và tham vọng nâng cấp hành lang biên với Nico Williams

Sau một mùa giải bám đuổi quyết liệt danh hiệu Premier League, HLV Mikel Arteta rõ ràng muốn bổ sung thêm hỏa lực cho hàng công. Mục tiêu hàng đầu không ai khác chính là Nico Williams, ngôi sao vừa rực sáng giúp đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup.

Sở hữu tốc độ xé gió và khả năng đột phá trực diện, Williams được xem là mảnh ghép hoàn hảo để chia lửa với Bukayo Saka hoặc Gabriel Martinelli. Mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ thuộc biên chế Athletic Club được xác định là 77 triệu bảng. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng với tiềm năng và phong độ hiện tại của ngôi sao 22 tuổi, Arsenal tin rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai lâu dài.

Arsenal quan tâm Nico Williams. Ảnh: Getty.

Cuộc chiến giành Manu Kone giữa hai kình địch nước Anh

Không chỉ dừng lại ở hàng công, Arsenal còn đang đối đầu trực tiếp với Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Manu Kone từ Roma. Man Utd hiện đang nắm lợi thế nhất định nhờ sự chủ động tiếp cận từ sớm, đánh giá cao sự đa năng và sức mạnh cơ bắp của tiền vệ người Pháp tại Serie A.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Arsenal đã khiến thương vụ trở nên phức tạp hơn. Pháo thủ sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị chính thức nhằm thuyết phục Roma nhả người, tạo ra một cuộc đấu thầu hấp dẫn giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

Barcelona và bài toán gia hạn với Ferran Torres

Tại sân Nou Camp, ban lãnh đạo Barcelona đang bước vào giai đoạn then chốt để giữ chân Ferran Torres. Tiền đạo 26 tuổi vừa trải qua một mùa hè rực rỡ khi ghi bàn thắng quyết định mang về chiếc cúp vàng thế giới cho đội tuyển xứ đấu bò.

Ferran Torres là người hùng của Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty.

Dù có vị thế quan trọng, Torres hiện chỉ còn một năm hợp đồng, điều này đẩy Barca vào thế khó. Paris Saint-Germain, dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, đang theo dõi sát sao mọi động thái tại Barcelona. Đội bóng nước Pháp sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn để lôi kéo Torres sang Ligue 1 nếu quá trình đàm phán gia hạn tại Nou Camp không đạt được đột phá.

Biến động nhân sự tại West Ham và Aston Villa

Thị trường chuyển nhượng tại Anh còn chứng kiến những diễn biến kịch tính liên quan đến Crysencio Summerville. West Ham vừa thẳng thừng từ chối lời đề nghị thứ hai trị giá 39 triệu bảng từ Roma cho tiền đạo cánh này. Đội bóng thành London kiên quyết yêu cầu một mức giá cao hơn cho ngôi sao 24 tuổi.

Trong khi đó, Aston Villa cũng đã gia nhập cuộc đua giành Summerville. Đội chủ sân Villa Park coi anh là phương án thay thế lý tưởng cho Morgan Rogers, người đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia nhập Chelsea. Sự bùng nổ của Summerville được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của HLV Unai Emery duy trì được sức mạnh tại đấu trường châu Âu.

Những nước đi táo bạo của AC Milan và Newcastle

Tại Ý, AC Milan đang cân nhắc một chiến lược đầy rủi ro: bán ngôi sao số một Rafael Leao để dồn tiền chiêu mộ tài năng trẻ Konstantinos Karetsas từ Genk. Karetsas, mới 18 tuổi, đang là hiện tượng tại giải VĐQG Bỉ với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và được đánh giá là một trong những thần đồng triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Cùng lúc đó, Newcastle United đang nỗ lực vượt mặt Leeds để sở hữu tiền đạo Franculino Dju từ FC Midtjylland. Mức giá được đội bóng Đan Mạch đưa ra là trên 21 triệu bảng. Với chiến lược trẻ hóa đội hình, Newcastle tin rằng chân sút 22 tuổi người Guinea-Bissau sẽ là sự đầu tư dài hạn cho tham vọng vươn tầm của câu lạc bộ.