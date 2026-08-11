Arsenal tái thiết đội hình hè 2026: Nổ bom tấn Bruno Guimaraes và săn đuổi Julian Alvarez Thất bại ở thương vụ Vinicius Jr không làm suy giảm tham vọng của Arsenal khi họ chi 75 triệu bảng sở hữu Bruno Guimaraes và tiếp tục tái thiết lực lượng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 bước vào giai đoạn quyết định với thử thách cực lớn dành cho HLV Mikel Arteta và Giám đốc thể thao Andrea Berta. Trong bối cảnh cuộc đua bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh hứa hẹn vô cùng khốc liệt, ban lãnh đạo Arsenal buộc phải đưa ra những quyết sách mang tính đột phá nhằm tăng cường chiều sâu lực lượng.

Arteta đối mặt áp lực bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Bom tấn Bruno Guimaraes và sự nâng cấp cho tuyến giữa

Dù không thể hoàn tất thương vụ bom tấn mang tên Vinicius Jr từ Real Madrid như kỳ vọng ban đầu, Arsenal đã nhanh chóng lấy lại niềm tin từ người hâm mộ bằng việc kích nổ bản hợp đồng Bruno Guimaraes với mức phí 75 triệu bảng. Tiền vệ người Brazil tiếp tục là minh chứng cho định hướng chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp có thể đem lại giá trị ngay lập tức, nối tiếp sự thành công từ các bản hợp đồng Martin Zubimendi và Viktor Gyokeres ở mùa hè năm trước.

Sự hiện diện của Guimaraes được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, khả năng kiểm soát nhịp độ và tính cạnh tranh gay gắt ở khu vực giữa sân. Bên cạnh bản hợp đồng đình đám này, Pháo thủ cũng kịp bổ sung cựu thủ thành Illan Meslier của Leeds United để gia cố sự chắc chắn cho vị trí người gác đền dự phòng.

Bài toán hành lang cánh và những thương vụ vỡ lỡ

Thử thách lớn nhất đối với Giám đốc thể thao Andrea Berta là tìm kiếm một ngôi sao chạy cánh đẳng cấp đủ sức tạo nên đột biến tương tự Vinicius Jr. Đội chủ sân Emirates đã hoàn tất việc mang về Christos Tzolis từ Club Brugge để khỏa lấp khoảng trống do Leandro Trossard để lại. Cầu thủ 24 tuổi vừa trải qua một mùa giải thi đấu bùng nổ tại Bỉ với 22 bàn thắng cùng 29 đường kiến tạo.

Yildiz là mục tiêu của Arsenal. Ảnh: Getty.

Dù việc tái lập những thông số ấn tượng trên tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh là thách thức không nhỏ, tuyển thủ Hy Lạp đã để lại nhiều tín hiệu tích cực trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải. Bên cạnh Tzolis, HLV Arteta vẫn còn những lựa chọn chất lượng khác cho hành lang trái như Eberechi Eze hay Noni Madueke.

Trái ngược với sự thuận lợi đó, Arsenal vấp phải không ít trở ngại ở các mục tiêu hàng đầu. Paris St-Germain đưa ra mức giá hơn 100 triệu bảng cho Bradley Barcola trong bối cảnh Liverpool cũng tham gia cuộc đua. Trong khi đó, việc từ chối đáp ứng con số vượt quá 80 triệu bảng cho Morgan Rogers đã khiến Pháo thủ ngậm ngùi nhìn cầu thủ này cập bến Chelsea với giá 117 triệu bảng. Hiện tại, tầm ngắm của Pháo thủ đang thu hẹp lại hai tài năng trẻ Kenan Yildiz (Juventus) và Nico Williams (Athletic Bilbao).

Đòn đau từ chấn thương hàng thủ và quyết sách cho vị trí số 9

Cơn khủng hoảng lực lượng ngay trước thềm mùa giải mới giáng đòn nặng nề vào hàng phòng ngự Arsenal khi cả hai trung vệ trụ cột Jurrien Timber và William Saliba đồng loạt dính chấn thương. Tình thế bắt buộc ban lãnh đạo đội bóng phải tìm kiếm phương án bổ sung cấp thiết.

Julian Alvarez lọt tầm ngắm Arsenal. Ảnh: Atletico Madrid FC.

Ezri Konsa của Aston Villa, cầu thủ được định giá khoảng 60 triệu bảng, nổi lên như sự lựa chọn tối ưu nhờ kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League cùng sự đa năng khi thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Trên hàng công, dù Viktor Gyokeres đã có mùa giải ra mắt ấn tượng với 21 pha lập công, dấu hỏi về sự phù hợp lâu dài của chân sút 28 tuổi trong hệ thống chiến thuật của Arteta vẫn còn đó.

Arsenal đang khao khát sở hữu chữ ký của Julian Alvarez, người đã bày tỏ nguyện vọng rời Atletico Madrid và sở hữu vốn kinh nghiệm phong phú tại môi trường bóng đá Anh. Tuy nhiên, đại diện Bắc London sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Barcelona để có được tiền đạo người Argentina.

Kế hoạch thanh lọc lực lượng và dọn đường cho tân binh

Bên cạnh việc chiêu mộ các nhân tố mới, công tác cân bằng ngân sách tài chính và làm gọn quỹ lương cũng được tiến hành ráo riết. Ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý dành cho bộ ba Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli và Reiss Nelson.

Ở diễn biến khác, tiền vệ Christian Norgaard đã hoàn tất hợp đồng chuyển sang khoác áo Everton, trong khi tương lai của tài năng trẻ Ethan Nwaneri vẫn đang được cân nhắc. Những động thái dồn dập trên thị trường chuyển nhượng hứa hẹn biến những tuần cuối cùng của phiên chợ hè 2026 trở thành khoảng thời gian vô cùng sôi động tại sân Emirates.