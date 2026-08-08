Arsenal tạm hoãn công bố tân binh Bruno Guimaraes trị giá 75 triệu bảng do vướng giấy tờ Dù Bruno Guimaraes đã tập luyện tại London Colney, Arsenal vẫn chưa thể ra mắt chính thức tân binh 75 triệu bảng do một số sự cố về thủ tục hành chính.

Thương vụ chuyển nhượng bom tấn trị giá 75 triệu bảng đưa tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United cập bến Arsenal đang gặp một trở ngại nhỏ vào phút chót. Dù tuyển thủ người Brazil đã có mặt tại đại bản doanh London Colney và bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới, đội bóng thành London vẫn chưa thể chính thức công bố hợp đồng do vướng mắc về giấy tờ hành chính.

Thương vụ Bruno Guimaraes tới Arsenal gặp đôi chút trục trặc.

Thỏa thuận 75 triệu bảng và thủ tục thanh toán

Bên cạnh sự chờ đợi từ người hâm mộ, ban lãnh đạo Arsenal đang gấp rút xử lý các công đoạn pháp lý cuối cùng. Theo nguồn tin từ Diario AS, "Pháo thủ" đã chốt xong thỏa thuận tài chính với Newcastle United khi chấp nhận chi trả toàn bộ 75 triệu bảng trong vòng 24 tháng mà không đính kèm bất kỳ khoản phụ phí nào.

Đáng chú ý, sự chậm trễ trong khâu ra mắt hoàn toàn xuất phát từ vấn đề giấy tờ thủ tục. Các quan chức cấp cao của hai câu lạc bộ khẳng định đây chỉ là sự cố kỹ thuật nhỏ và sẽ sớm được giải quyết triệt để trong ít ngày tới.

Sẵn sàng ra mắt trong trận gặp Coventry City

Hành trình chuyển sang Bắc London của Bruno Guimaraes bắt đầu khi anh trực tiếp gặp tân huấn luyện viên Matthias Jaissle của Newcastle United tại Tây Ban Nha để bày tỏ nguyện vọng ra đi. Sau khi nhận được sự đồng ý từ đại diện vùng Tyneside, tiền vệ sinh năm 1997 lập tức bay sang London thực hiện kiểm tra y tế.

Hơn nữa, bất chấp việc thông báo chính thức bị hoãn, Bruno Guimaraes đã tham gia buổi tập đầu tiên tại London Colney dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mikel Arteta vào thứ Sáu. Sự hòa nhập nhanh chóng của tiền vệ này cho thấy niềm tin lớn từ ban huấn luyện về việc các thủ tục hành chính sẽ sớm hoàn tất.

Nếu mọi thủ tục được thông qua đúng tiến độ, Bruno Guimaraes dự kiến sẽ có tên trong danh sách thi đấu của Arsenal ở trận gặp Coventry City vào ngày 22/08/2026.