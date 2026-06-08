Arsenal thất bại 1-3 trước Real Betis: Cú sảy chân phơi bày 4 bài toán cho Mikel Arteta Màn trình diễn kém thuyết phục trước Real Betis tại Dublin đã bộc lộ hàng loạt sai lầm phòng ngự cùng bài toán nhân sự chưa có lời giải của Arsenal.

Trận giao hữu tiền mùa giải tại sân vận động Aviva (Dublin) đã đem đến gáo nước lạnh cần thiết cho HLV Mikel Arteta cùng các học trò. Mặc dù làm chủ thời lượng kiểm soát bóng lên tới 56%, Arsenal vẫn nhận thất bại cay đắng 1-3 trước Real Betis. Thất bại này phơi bày nhiều hệ lụy về chiến thuật lẫn phong độ cá nhân của Pháo thủ.

Arteta thu về nhiều bài học kinh nghiệm sau thất bại trước Real Betis.

Hàng phòng ngự sụp đổ vì những sai lầm cá nhân

Nền tảng làm nên thành công của Arsenal chính là sự kiên cố ở hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, trước lối chơi áp sát của Real Betis, hệ thống này lại tan vỡ bởi những sai sót cá nhân khó chấp nhận. Tân binh Kepa Arrizabalaga có màn ra mắt đáng quên khi phán đoán sai đường bóng từ quả phạt góc ở phút thứ 9, tạo điều kiện để Rodrigo Riquelme dễ dàng mở tỷ số.

Trái đắng tiếp tục đến ngay trước khi hiệp một khép lại. Tiền vệ Kai Havertz mắc sai lầm vô duyên khi để mất bóng nguy hiểm ngay trước khu vực cấm địa nhà, giúp Pablo Fornals trừng phạt sự lơ đễnh này bằng bàn thắng nâng tỷ số. Khi những nhân tố dày dạn kinh nghiệm liên tục mắc sai lầm cơ bản, Arsenal tự đặt mình vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Sự kém cỏi và thiếu sắc bén trên hàng công

Bên cạnh lỗ hổng phòng ngự, các chân sút áo vàng cũng trải qua một ngày thi đấu thiếu hiệu quả. Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Viktor Gyokeres đã bỏ lỡ tình huống đối mặt vô cùng thuận lợi. Sang hiệp hai, sự phung phí tiếp tục diễn ra khi Gabriel Jesus dứt điểm đi chệch cột dọc sau đường kiến tạo thuận lợi từ Martinelli.

Các chỉ số thống kê phản ánh sự bế tắc toàn diện của đại diện nước Anh. Trong suốt 90 phút thi đấu, Arsenal chỉ thực hiện vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích và cả hai đều diễn ra trong hiệp một. Việc hoàn toàn "tịt ngòi" về số lần bắn phá khung thành ở hiệp thi đấu thứ hai cho thấy sự thiếu đột biến rõ rệt của hàng công.

Arsenal chưa thể tung ra lực lượng tối ưu nhất trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới.

Thử nghiệm chiến thuật bộc lộ lỗ hổng và biến cố chấn thương

HLV Mikel Arteta đã sử dụng trận đấu này để thử nghiệm những phương án tác chiến mới. Việc đẩy Riccardo Calafiori dâng cao bó vào trung lộ chơi như một tiền vệ tấn công, đồng thời để tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly lùi sâu giữa hai trung vệ, đã để lại những khoảng trống nách cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống này khiến khả năng bọc lót của Arsenal bị sập sệ mỗi khi Betis chuyển trạng thái phản công nhanh.

Ngoài ra, việc ban huấn luyện thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự ở đầu hiệp hai khiến nhịp độ chơi bóng của đội nhà bị đứt gãy hoàn toàn. Đáng tiếc nhất là chấn thương đầu gối nghiêm trọng của tài năng trẻ Louie Copley chỉ sau 9 phút góp mặt trên sân, khiến Pháo thủ vừa tổn thất lực lượng vừa bị ảnh hưởng tâm lý.

Bất lợi về nhịp độ thi đấu và cảm giác bóng

Xét về quá trình chuẩn bị tiền mùa giải, Real Betis bước vào trận đấu với nền tảng thể lực và cảm giác bóng vượt trội hơn. Đại diện La Liga đã trải qua 5 trận giao hữu thử lửa, trong khi cuộc đọ sức tại Dublin mới chỉ là lần ra sân thứ hai của Arsenal trong mùa hè này.

Bên cạnh đó, Arsenal còn thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như William Saliba do chấn thương, cùng Declan Rice và Bukayo Saka chưa hội quân sau kỳ nghỉ World Cup. Sự thiếu hụt nhân sự cùng chênh lệch về nhịp độ thi đấu đã giúp Real Betis chơi thanh thoát, tận dụng thời cơ tốt hơn và xứng đáng giành thắng lợi chung cuộc 1-3.