Arsenal thử lửa Como tại Emirates: Cú hích Bruno Guimaraes và cuộc tái ngộ Cesc Fabregas Cuộc đối đầu Como tại Emirates là bài kiểm tra cuối của Arsenal trước Siêu cúp Anh, đồng thời đánh dấu màn ra mắt đáng chờ đợi của tân binh Bruno Guimaraes.

Trận giao hữu giữa Arsenal và Como vào lúc 01h30 ngày 13/8 tại Sân vận động Emirates không đơn thuần là một màn tập dượt vô thưởng vô phạt. Đây là cơ hội cuối cùng để HLV Mikel Arteta hoàn thiện bộ khung tối ưu trước khi bước vào cuộc chạm trán nảy lửa với Manchester City ở trận tranh Siêu cúp Anh. Cuộc thư hùng này còn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi màn tái ngộ giàu cảm xúc của Cesc Fabregas với đội bóng cũ trên cương vị thuyền trưởng.

Đại diện Bắc London bước vào trận đấu với yêu cầu bắt buộc phải chiến thắng để xốc lại tinh thần. Trong 3 trận giao hữu gần nhất, Pháo thủ nhận tới 2 thất bại và chỉ giành 1 trận thắng. Trận thua 2-3 trước Borussia Dortmund vừa qua đã phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại ở tuyến sau – nơi từng là điểm tựa vững chắc nhất của họ ở mùa giải trước.

Mikel Arteta và Arsenal phải sớm khắc phục các vấn đề. Ảnh: Getty Images

Bài toán hàng thủ và hy vọng mang tên Bruno Guimaraes

Bên cạnh việc đón chào các trụ cột như Declan Rice, Bukayo Saka và David Raya trở lại sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, Arsenal lại đối mặt với tổn thất lớn ở hệ thống phòng ngự. Cả William Saliba lẫn Jurrien Timber đều dính chấn thương dài hạn, buộc Arteta phải xây dựng lại cặp trung vệ thử nghiệm với Gabriel Magalhaes và Mosquera.

Dù vậy, niềm tin của người hâm mộ Arsenal đang được thắp sáng nhờ sự xuất hiện của bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng, Bruno Guimaraes. Tuyển thủ người Brazil đã sẵn sàng có trận ra mắt chính thức. Với khả năng thoát pressing thượng hạng và tư duy điều tiết nhịp độ xuất sắc, Guimaraes được kỳ vọng sẽ giải phóng không gian hoạt động cho nhạc trưởng Martin Odegaard, tạo ra sự linh hoạt trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Sức mạnh bùng nổ của Como dưới thời Cesc Fabregas

Ở phía bên kia chiến tuyến, Como đã biến mình thành một hiện tượng thực sự tại bóng đá Italia dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas. Sau khi xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 4 Serie A mùa giải 2025/2026 để giành tấm vé dự Champions League lịch sử, đại diện Serie A tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong loạt trận hè 2026 với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Cesc Fabregas sẵn sàng thách thức đội bóng cũ. Ảnh: Getty Images

Hàng công của Como đang vận hành đầy trơn tru khi ghi tới 9 bàn thắng trong chuỗi trận giao hữu vừa qua. Tiền đạo chủ lực Anastasios Douvikas cùng sự hỗ trợ của các nhân tố trẻ tài năng sẽ là mối đe dọa thường trực lên khung thành của David Raya. Ngoài ra, việc chiêu mộ thành công trung vệ Trevoh Chalobah từ Chelsea hứa hẹn giúp Fabregas gia cố hàng thủ vốn chưa thể giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất.

Điểm nóng chiến thuật và dự kiến đội hình

Về mặt chiến thuật, Mikel Arteta sẽ giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 ưa thích với lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Trong khi đó, Como của Fabregas vận hành linh hoạt sơ đồ 4-2-3-1, sẵn sàng tự tin cầm bóng tổ chức tấn công ngay trên sân đối phương. Trận đấu hứa hẹn được quyết định tại khu vực trung tuyến, nơi diễn ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa Bruno Guimaraes và Maxence Caqueret.

Đội hình xuất phát dự kiến

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Lewis-Skelly, Odegaard; Dowman, Havertz, Tzolis.

Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Lewis-Skelly, Odegaard; Dowman, Havertz, Tzolis. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Lahdo; Diao, Caqueret, Liberali; Douvikas.

Dù nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và có lợi thế sân nhà Emirates, Arsenal chắc chắn sẽ trải qua 90 phút không hề dễ dàng trước một Como đang tràn đầy hưng phấn. Trong bối cảnh hàng thủ hai đội đều chưa đạt trạng thái ổn định nhất, một thế trận cởi mở với nhiều bàn thắng hoàn toàn có thể xuất hiện. Arsenal nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng sát nút 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao hàng đầu.