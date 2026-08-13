Arsenal tiếp cận hậu vệ đa năng Marc Pubill từ Atletico Madrid nhằm gia cố hàng thủ Đội bóng thành London đã liên hệ với đại diện Tây Ban Nha để tìm hiểu mức giá chiêu mộ Marc Pubill. Dù vậy, Atletico Madrid quyết giữ chân hậu vệ 23 tuổi này.

Pháo thủ vừa thực hiện bước đi quan trọng trong kế hoạch nâng cấp chất lượng đội hình trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Đội bóng thành London đã chính thức gửi lời đề nghị tới Atletico Madrid để tìm hiểu về điều kiện chuyển nhượng dành cho hậu vệ 23 tuổi Marc Pubill.

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Arsenal đã thiết lập các cuộc tiếp xúc ban đầu nhằm thăm dò mức giá và khả năng hoàn tất thương vụ. Sự chú ý của HLV Mikel Arteta xuất phát từ năng lực phòng ngự cùng tính linh hoạt chiến thuật mà cầu thủ người Tây Ban Nha có thể mang lại.

Mục tiêu đa năng cho hệ thống phòng ngự của Mikel Arteta

Marc Pubill thu hút sự chú ý của bộ phận tuyển trạch Arsenal nhờ khả năng thi đấu tròn vai ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh phải. Khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ cùng tư duy đọc tình huống ấn tượng giúp ngôi sao 23 tuổi đáp ứng tốt các yêu cầu khắc nghiệt trong hệ thống phòng ngự hiện đại.

Atletico Madrid muốn giữ chân Pubill. Ảnh: Getty.

Sự đa năng của Pubill được đánh giá là yếu tố then chốt, có thể giúp HLV Arteta xoay tua đội hình và linh hoạt thay đổi sơ đồ vận hành tùy theo từng đối thủ tại Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu Âu.

Sự cứng rắn từ Atletico Madrid và các phương án dự phòng

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán của Pháo thủ đang gặp phải chướng ngại lớn. Đại diện La Liga coi Marc Pubill là nhân tố nòng cốt cho định hướng phát triển dài hạn và không có ý định để anh rời đi.

Theo Romano, Atletico Madrid giữ quan điểm tuyệt đối muốn giữ chân cầu thủ của mình. Do đó, thương vụ này được nhận định là một thử thách vô cùng khó khăn đối với đại diện Premier League ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh Marc Pubill, ban lãnh đạo Arsenal cũng đang cân nhắc các phương án thay thế trên thị trường. Ezri Konsa của Aston Villa là một mục tiêu khả dĩ khác, song mức giá 60 triệu bảng mà đối thủ đòi hỏi buộc Pháo thủ phải tính toán cẩn trọng. Ngoài ra, đội chủ sân Emirates còn đưa tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid vào tầm ngắm nhằm gia tăng sức mạnh tấn công trong giai đoạn tới.