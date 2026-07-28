Arsenal tìm bom tấn cánh trái: Vinicius Junior hay mũi khoan Bradley Barcola? Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal quyết chiêu mộ Vinicius Junior hoặc Bradley Barcola để nâng cấp hàng công và xây dựng đế chế thống trị.

Sự tĩnh lặng của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 không phải là dấu hiệu của sự hài lòng. Trái lại, đó có thể là bước đệm cho một cú chấn động thực sự. Sau khi giải cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm ở mùa giải 2025/26, HLV Mikel Arteta hiểu rõ rằng việc giữ vững đỉnh cao đòi hỏi đội bóng phải liên tục tiến hóa.

Nỗi lo hiệu suất đằng sau ngôi vương Ngoại hạng Anh

Dù đã bước lên bục cao nhất của bóng đá Anh, hàng công của Arsenal trong mùa giải 2025/26 vẫn bộc lộ những khoảng trống lớn về mặt hiệu suất, đặc biệt là ở hai hành lang cánh. Sự sụt giảm phong độ của các trụ cột khiến ban huấn luyện đội bóng không thể ngồi yên.

Đáng chú ý, Leandro Trossard trải qua cuộc khủng hoảng phong độ khi chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng trong suốt năm 2026. Gabriel Martinelli dù đóng góp 11 pha lập công trên mọi đấu trường nhưng lại tỏ ra mờ nhạt tại giải quốc nội với vỏn vẹn một bàn thắng. Ngay cả ngôi sao số một Bukayo Saka cũng có dấu hiệu chững lại với 7 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 31 trận – con số thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cực cao mà anh từng thiết lập.

Vinicius Junior: Tuyên bố đanh thép cho vị thế hàng đầu

Vinicius được liên kết mạnh mẽ với Arsenal thời gian gần đây.

Việc Arsenal tham gia cuộc đua chiêu mộ Vinicius Junior không chỉ là một kế hoạch chuyển nhượng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về tham vọng thống trị. Ngôi sao người Brazil chỉ còn một năm hợp đồng với Real Madrid và bước vào các cuộc đàm phán quyết định về tương lai. Nếu thương thảo gia hạn không thành công, đội chủ sân Emirates sẵn sàng kích hoạt đàm phán trực tiếp.

Xét về đẳng cấp và độ đột biến, Vinicius nằm ở nhóm đầu thế giới. Thống kê trong 5 mùa giải gần nhất cho thấy Vinicius sở hữu tới 113 bàn thắng và 70 đường kiến tạo. Để so sánh, trong cùng khoảng thời gian, Bukayo Saka đạt mốc 70 bàn và 52 kiến tạo. Mùa giải vừa qua, tiền đạo người Brazil chạm mốc 22 bàn thắng, đánh dấu mùa giải thứ 5 liên tiếp anh vượt qua cột mốc 20 pha lập công.

Bradley Barcola: Phương án mũi khoan bứt tốc từ PSG

Bradley Barcola là một lựa chọn đáng cân nhắc với Arsenal.

Bên cạnh phương án mang tên Vinicius, Arsenal còn nắm trong tay một mục tiêu chất lượng không kém là Bradley Barcola của PSG. Trong bối cảnh cầu thủ người Pháp từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản, Arsenal cùng Liverpool đang theo dõi sát sao tình hình.

Ngôi sao người Pháp có tốc độ xé gió.

Cụ thể, dữ liệu chuyên môn từ SkillCorner chỉ ra rằng Barcola sở hữu tốc độ bứt tốc tối đa lên tới 32,7 km/h – đứng thứ 4 trong số các cầu thủ tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước. Là một tiền đạo cánh trái thuận chân phải, Barcola thường xuyên thực hiện những đường di chuyển cắt mặt xé gió vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương.

Không chỉ sở hữu tốc độ, Barcola còn chứng minh năng lực ghi bàn ấn tượng với 21 pha lập công trong hành trình cùng PSG vô địch Champions League 2024/25. Dù Vinicius nhỉnh hơn ở khả năng rê dắt và kéo bóng, Barcola lại mang đến sự đa dạng và trực diện trong lối chơi.

Tham vọng nâng tầm đế chế của Mikel Arteta

Bên cạnh việc đưa về Christos Tzolis, việc bổ sung một ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới ở hành lang cánh sẽ là bước đi quyết định của HLV Mikel Arteta cho mùa giải 2026/27. Dù những cái tên như Eli Junior Kroupi, Antonio Nusa hay Marcus Rashford từng được liên kết, chỉ có Vinicius Junior hoặc Bradley Barcola mới đủ tầm vóc để giúp Arsenal vươn lên thành một đế chế thực sự tại châu Âu.