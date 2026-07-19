Arsenal tìm người thay Morgan Rogers: 5 lựa chọn đẳng cấp nâng tầm hàng công Thất bại trong thương vụ Morgan Rogers buộc Arsenal phải nhanh chóng tìm kiếm các phương án bổ sung chất lượng nhằm nâng cấp hàng công cho chiến dịch cạnh tranh danh hiệu đầy khốc liệt.

Việc bỏ lỡ chữ ký của Morgan Rogers để lại một khoảng trống trong kế hoạch nhân sự của Mikel Arteta. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng có thể giúp Pháo thủ gia tăng sức mạnh hỏa lực. Dưới đây là 5 cái tên sáng giá nhất mà ban lãnh đạo Arsenal đang cân nhắc.

1. Bradley Barcola – "Cơn lốc" từ nước Pháp

Arsenal cần tiếp cận ngay ngôi sao thuộc biên chế PSG. Cầu thủ người Pháp sở hữu tốc độ bùng nổ cùng khả năng đi bóng một đối một xuất sắc bên hành lang cánh trái, một phong cách chơi rất phù hợp với hệ thống chiến thuật của Mikel Arteta. Thống kê chứng minh Barcola là sự thay thế hoàn hảo cho Rogers nhờ đạt trung bình 5,18 lần kéo bóng tịnh tiến và 3,10 lần qua người thành công mỗi 90 phút.

Barcola sở hữu tốc độ cùng khả năng qua người ấn tượng. Ảnh: Getty.

Hợp đồng của anh kéo dài đến năm 2028 giúp thương vụ này khả thi về mặt tài chính. Tuy nhiên, Pháo thủ phải quyết định nhanh chóng vì Liverpool, Manchester United và Chelsea cũng đang theo sát ngôi sao này.

2. Morgan Gibbs-White – Kinh nghiệm tại Premier League

Một lựa chọn đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh là tiền vệ của Nottingham Forest. Ở tuổi 26, cầu thủ người Anh đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và có sự đa năng tương tự Rogers. Gibbs-White sở hữu các chỉ số sáng tạo ấn tượng với trung bình 4,82 hành động tạo cú sút cùng 2,15 đường chuyền quyết định mỗi trận.

Không chỉ mạnh ở mặt trận tấn công, anh còn hỗ trợ phòng ngự tích cực với 6,2 lần thu hồi bóng mỗi 90 phút. Dù vậy, Arsenal sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Manchester United, Tottenham và đối mặt với nhà đàm phán cứng rắn Evangelos Marinakis của Forest.

3. Julian Alvarez – Mảnh ghép đẳng cấp thế giới

Đây là mục tiêu đẳng cấp nhất mà ban lãnh đạo Arsenal khao khát. Nhà vô địch World Cup 2022 mang lại sự linh hoạt tối đa khi có thể đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, hộ công hoặc dạt cánh. Tiền đạo người Argentina sở hữu hiệu suất ấn tượng với 0,65 bàn thắng và kiến tạo kỳ vọng (npxG+xAG) mỗi 90 phút.

Arsenal cần thêm một mẫu tiền đạo như Alvarez. Ảnh: Getty.

Khả năng áp sát tầm cao ở khu vực một phần ba sân đối phương của anh được đánh giá là cực kỳ phù hợp với lối chơi pressing của Arteta. Dù Alvarez ưu tiên ở lại Tây Ban Nha, nhưng Atletico Madrid có xu hướng muốn bán anh cho đối tác nước ngoài hơn là tăng cường sức mạnh cho đối thủ quốc nội như Barcelona.

4. Gilberto Mora – Canh bạc cho tương lai

Nếu muốn đầu tư dài hạn, Arsenal đã chuẩn bị sẵn nền móng với thần đồng 17 tuổi người Mexico. Tiền vệ tài hoa này gây ấn tượng mạnh tại World Cup U20 lẫn World Cup 2026 trong màu áo Club Tijuana. Mora đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 78% ở khu vực một phần ba cuối sân và có 2,4 đường chuyền tịnh tiến mỗi trận.

Pháo thủ được cho là đã gửi lời đề nghị trị giá 19 triệu bảng. Đây là phương án cho tương lai hơn là sử dụng ngay lập tức, và Arsenal phải đối đầu với Liverpool cùng Manchester United để giành chữ ký của tài năng trẻ này.

5. Eli Junior Kroupi – "Sát thủ" tiềm năng

Cái tên cuối cùng trong danh sách là tiền đạo đang chơi nổi bật tại Bournemouth. Cầu thủ trẻ người Pháp sở hữu hiệu suất chuyển hóa cú sút thành bàn thắng đạt 18,5% và có 3,42 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi trận. Kroupi là phương án dự phòng chất lượng cao, có tiềm năng phát triển đa dạng dưới sự dẫn dắt của Arteta. Hiện tại, Chelsea, Liverpool và Manchester United đều đang chú ý sát sao đến tiền đạo này.