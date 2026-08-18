Arsenal trước bài toán tái thiết hè 2026: Hy sinh Gabriel Martinelli hay tài năng Hale End Dù vô địch Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn chịu áp lực tài chính ở hè 2026, buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc hy sinh Gabriel Martinelli cùng các tài năng trẻ Hale End.

Arsenal bước vào kỳ chuyển nhượng hè 2026 với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đằng sau chiếc cúp bạc vinh quang là một thực tế tài chính đầy sức ép. Giám đốc thể thao Andrea Berta đang đối mặt với thử thách vô cùng nan giải: tái cân bằng ngân sách chuyển nhượng vốn đang lệch về chiều mua sắm, đồng thời tìm đầu ra cho những nhân tố không còn giữ vị trí cố định.

Martinelli có khả năng sẽ chia tay Arsenal. Ảnh: Getty.

Cái bẫy tài chính và điểm yếu thanh lý của Arsenal

Trong nhiều năm qua, Arsenal thường xuyên bị đánh giá là đội bóng kém hiệu quả ở khâu bán cầu thủ so với các đại gia khác. Kỷ lục bán người của câu lạc bộ đến nay vẫn dừng lại ở con số 35 triệu Bảng từ thương vụ Alex Oxlade-Chamberlain chuyển sang Liverpool vào năm 2017 – con số quá khiêm tốn đối với tiềm lực của một nhà vô địch.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ hai yếu tố: thời điểm và triết lý sử dụng nhân sự. Arsenal có thói quen giữ các cầu thủ qua giai đoạn đỉnh cao phong độ khiến giá trị của họ sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường. Bên cạnh đó, phong cách làm việc của HLV Mikel Arteta khiến những cầu thủ nằm ngoài kế hoạch gần như không có cơ hội ra sân, làm suy giảm khả năng thương lượng của đội bóng trên bàn đàm phán.

Thử thách tàn nhẫn mang tên Gabriel Martinelli

Tương lai của Gabriel Martinelli đang là tâm điểm chú ý khi Galatasaray gửi lời đề nghị trị giá 38,4 triệu Bảng (45 triệu Euro). Đây là bài toán cân não đối với Andrea Berta và Mikel Arteta. Việc bán một tiền đạo 25 tuổi đã chứng minh bản lĩnh tại Ngoại hạng Anh cũng như Champions League với mức giá kể trên bị coi là thấp so với mặt bằng chung.

Tuy nhiên, sau khi mục tiêu hàng đầu Vinicius Junior lựa chọn gia hạn hợp đồng với Real Madrid, Arsenal buộc phải tìm nguồn ngân sách dồi dào hơn để nâng cấp hành lang cánh trái. Việc chia tay Martinelli có thể là quyết định tàn nhẫn về mặt tình cảm, nhưng là nước đi cần thiết để "Pháo thủ" theo đuổi những chữ ký tầm cỡ hơn như Julian Alvarez hay Eberechi Eze.

Bài toán lợi nhuận thuần từ học viện Hale End

Bên cạnh các ngôi sao đội một, những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Hale End như Myles Lewis-Skelly hay Ethan Nwaneri đang nằm trong diện cân nhắc kinh doanh. Lewis-Skelly vừa trải qua trận chung kết Champions League bùng nổ vào tháng 5, trong khi Nwaneri ghi tới 10 bàn thắng ngay ở mùa giải đầu tiên được đôn lên đội một.

Xét trên khía cạnh kế toán tài chính, việc bán các cầu thủ do câu lạc bộ tự đào tạo sẽ ghi nhận 100% lợi nhuận thuần trên sổ sách. Điều này giúp Arsenal nhanh chóng tối ưu hóa quy định an toàn tài chính để tiếp tục đầu tư mạnh mẽ.

Tzolis đang mang đến màn trình diễn đầy hứa hẹn. Ảnh: Getty.

Bản lĩnh trên bàn đàm phán để xây dựng đế chế

Dù đã chia tay Leandro Trossard và Christian Norgaard, Arsenal vẫn chưa thu hồi đủ kinh phí cho các dự án chuyển nhượng tiếp theo. Sự cạnh tranh gắt gao ở đội một tiếp tục đặt tương lai của Gabriel Jesus, Fabio Vieira và Reiss Nelson vào trạng thái báo động. Nếu không quyết đoán giải quyết, giá trị của họ sẽ tiếp tục sụt giảm sau một mùa giải ngồi dự bị.

Sự xuất hiện của Christos Tzolis mang đến giải pháp mới cho hành lang cánh trái, nhưng mục tiêu của Arteta không dừng lại ở đó. Để duy trì vị thế thống trị lâu dài và tránh lặp lại sai lầm để mất trắng cầu thủ như trường hợp của Ainsley Maitland-Niles, Arsenal cần nâng cao bản lĩnh bán hàng. Những quyết định không dễ dàng đối với Martinelli hay các sao trẻ Hale End chính là bước ngoặt quyết định cho kỷ nguyên tiếp theo của đội bóng bắc London.