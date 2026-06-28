Arsenal từ chối Atletico Madrid: Viktor Gyokeres là nhân tố "bất khả xâm phạm" Arsenal thẳng thừng từ chối Atletico Madrid, khẳng định Viktor Gyokeres là hạt nhân trong dự án tương lai. Fabrizio Romano xác nhận tiền đạo này không phải để bán.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè đang trở nên sục sôi, Arsenal đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới toàn bộ châu Âu: Viktor Gyokeres không phải để bán. Bất chấp những nỗ lực tiếp cận từ Atletico Madrid, đội bóng phía Bắc London vẫn kiên định bảo vệ ngôi sao hàng đầu trên hàng công của mình.

Gyokeres đang chinh chiến tại World Cup cùng ĐT Thụy Điển. Ảnh: Getty Images.

Lập trường đanh thép trước sự chèo kéo từ Madrid

Ký giả Fabrizio Romano, người luôn đi đầu trong các tin tức chuyển nhượng, vừa lên tiếng làm rõ tương lai của chân sút người Thụy Điển. Theo đó, Atletico Madrid đã trực tiếp liên hệ với Arsenal để thăm dò khả năng chiêu mộ Gyokeres, nhưng câu trả lời họ nhận được là một cái lắc đầu dứt khoát từ ban lãnh đạo Pháo thủ.

Đáng chú ý, đội bóng của HLV Diego Simeone không phải là cái tên duy nhất bị khước từ. Romano tiết lộ: "Tôi có thể khẳng định rằng Atletico Madrid không đơn độc trong cuộc đua này. Đã có nhiều câu lạc bộ hàng đầu đặt vấn đề về khả năng chiêu mộ Gyokeres ngay từ tháng Năm và đầu tháng Sáu, nhưng câu trả lời từ Arsenal luôn là: chúng tôi muốn giữ cầu thủ này".

Lý do đằng sau sự cứng rắn này nằm ở niềm tin tuyệt đối mà Mikel Arteta dành cho tiền đạo sinh năm 1998. Arsenal coi Gyokeres là một phần không thể tách rời trong dự án dài hạn, một nhân tố then chốt để hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh các danh hiệu lớn trong mùa giải tới.

Xóa tan những nghi ngờ về ngân sách chuyển nhượng

Trước đó, những đồn đoán về việc Arsenal phải bán đi trụ cột để cân bằng tài chính đã gây xôn xao dư luận. Vào tháng Tư, truyền thông Anh từng đưa tin Pháo thủ dành sự mến mộ đặc biệt cho Julian Alvarez của chính Atletico Madrid. Để hoàn tất thương vụ bom tấn này, Arsenal được cho là phải cân nhắc bán đi một trong hai trụ cột hàng công là Viktor Gyokeres hoặc Kai Havertz.

Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy đội chủ sân Emirates đang đi theo một lộ trình khác. Thay vì thực hiện một cuộc trao đổi hoặc bán đi ngôi sao để gây quỹ, Arsenal chọn cách giữ chân những quân bài quan trọng nhất. Sự hiện diện của Gyokeres không chỉ mang lại sức mạnh cơ bắp mà còn là tính đột biến cao cho hệ thống chiến thuật của Arteta.

Dù thị trường chuyển nhượng luôn tiềm ẩn những biến số bất ngờ vào phút chót, đặc biệt nếu xuất hiện một lời đề nghị khổng lồ vượt xa giá trị thực tế, nhưng ở thời điểm hiện tại, Gyokeres vẫn là "bất khả xâm phạm". Sự kiên định này là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một tương lai ổn định và đầy tham vọng của Arsenal.