Arsenal và thách thức bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2026/27 đầy biến động Sở hữu sự ổn định trên băng ghế huấn luyện nhưng Arsenal phải đối mặt bài toán chấn thương và những thay đổi về luật chơi trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 với vị thế nhà đương kim vô địch, Arsenal đã sớm khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Manchester City tại Siêu cúp Anh. Kết quả này không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên mà còn thổi bùng kỳ vọng cho người hâm mộ Pháo thủ. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngai vàng chưa bao giờ là thử thách dễ dàng tại đấu trường khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù.

Arsenal của Mikel Arteta với mục tiêu bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Lợi thế từ sự ổn định trên băng ghế huấn luyện

Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến sự biến động lớn khi có tới 9 câu lạc bộ ra mắt huấn luyện viên mới ngay trong tuần mở màn. Trong bối cảnh đó, Mikel Arteta vươn lên trở thành chiến lược gia có thời gian tại vị lâu nhất giải đấu sau 6 năm kiên trì xây dựng lực lượng.

Sự ổn định này mang lại bản sắc rõ ràng và một tập thể đạt độ chín. Trong chiến thắng ở trận Siêu cúp Anh, có tới 74% số phút thi đấu của Arsenal thuộc về các cầu thủ nằm trong độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp (từ 24 đến 29 tuổi). Thống kê từ siêu máy tính Opta đánh giá cao cơ hội của Pháo thủ, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Manchester United hay Aston Villa.

Mikel Arteta liệu có giúp Arsenal bảo vệ thành công ngôi vương?

Bài toán hàng thủ và áp lực từ thay đổi luật chơi

Bên cạnh những điểm tựa chiến thuật, Arsenal đang phải đối mặt với nỗi lo nhân sự ở hàng phòng ngự. Trung vệ William Saliba vắng mặt dài hạn do chấn thương lưng từ kỳ World Cup, trong khi Jurrien Timber vừa trải qua ca phẫu thuật háng. Dù Ben White và Cristhian Mosquera sẵn sàng trám chỗ, khoảng trống mà các nhân tố chủ lực để lại vẫn là bài toán hóc chuẩn bị cho Arteta.

Đáng chú ý, vũ khí bóng chết - điểm tựa giúp Arsenal ghi tới 29 bàn thắng ở mùa giải trước - đang đứng trước nguy cơ giảm hiệu quả. Các trọng tài Ngoại hạng Anh mùa này được chỉ thị xử lý nghiêm các hành vi kéo áo, va chạm cố định trong vòng cấm với sự hỗ trợ chặt chẽ từ VAR. Việc giám sát gắt gao này đòi hỏi Pháo thủ phải đa dạng hóa hơn nữa các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Bruno Guimaraes là bom tấn mùa hè của Arsenal.

Củng cố chiều sâu đội hình

Để khắc phục sự phụ thuộc vào cánh phải của Bukayo Saka, đội chủ sân Emirates đã bổ sung thêm nhân tố Tzolis nhằm chia lửa với Gabriel Martinelli ở hành lang đối diện. Nơi tuyến giữa, bản hợp đồng chất lượng Bruno Guimaraes hứa hẹn mang lại sự cân bằng về thể chất lẫn kỹ thuật, giảm bớt tải trọng cho Declan Rice.

Sở hữu chiều sâu lực lượng cùng nền tảng chiến thuật ổn định, Arsenal có đủ cơ sở để hướng tới việc bảo vệ thành công ngôi vô địch, qua đó tái lập thành tích lịch sử từng đạt được từ năm 1935.