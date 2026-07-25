Arsenal và Tottenham đối đầu trong cuộc đua giành Antonio Nusa giá 51 triệu bảng Arsenal và Tottenham Hotspur cùng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Antonio Nusa, ngôi sao chạy cánh được RB Leipzig định giá 51 triệu bảng sau World Cup 2026.

Màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026 đã đưa Antonio Nusa trở thành một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng. Hai CLB hàng đầu khu vực Bắc London là Arsenal và Tottenham Hotspur đều đang cân nhắc kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ 21 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig.

Mức giá 51 triệu bảng và sức hút từ World Cup 2026

RB Leipzig thể hiện lập trường cứng rắn khi không có ý định hạ giá bán tuyển thủ người Na Uy. Đội bóng nước Đức chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được đề nghị khoảng 51 triệu bảng. Mức phí này phản ánh đúng sự thăng tiến nhanh chóng của Nusa, người đã ghi 4 bàn thắng và đóng góp 3 kiến tạo sau 31 lần ra sân tại Bundesliga mùa giải vừa qua.

Antonio Nusa được chú ý sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Tại kỳ World Cup 2026, Nusa tiếp tục nâng cao giá trị bản thân. Anh ra sân tổng cộng 6 trận cho đội tuyển Na Uy, ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội, trước khi vào sân từ băng ghế dự bị trong thất bại 1-2 sau hiệp phụ trước tuyển Anh ở vòng tứ kết.

Bài toán nhân sự của Arsenal và Tottenham

Mặc dù đánh giá cao tiềm năng của Nusa, Arsenal vẫn chưa gửi đề nghị chính thức. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" muốn theo dõi diễn biến tương lai của Gabriel Martinelli trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dù không chủ động rao bán tuyển thủ Brazil, đội chủ sân Emirates sẵn sàng cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị vượt mốc 51 triệu bảng từ các CLB ở châu Âu hoặc châu Á.

Ở chiều ngược lại, Tottenham Hotspur cũng tỏ ra quyết tâm nhưng cần thanh lọc lực lượng trước khi xuống tay. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi phải xác định tương lai của Manor Solomon và Mikey Moore. Bên cạnh đó, Spurs đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự ở hành lang cánh khi Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons và Wilson Odobert đều dính chấn thương và vắng mặt trong chuyến du đấu hè.

Sự cạnh tranh từ các đại diện Serie A

Bên cạnh hai đội bóng nước Anh, các đại diện từ Serie A là AC Milan và AS Roma cũng đã chủ động tiếp cận người đại diện của Nusa. AC Milan coi cầu thủ chạy cánh người Na Uy là ưu tiên hàng đầu và dự kiến bán Rafael Leao để đảm bảo cân bằng tài chính. Trong khi đó, AS Roma đang chuẩn bị gửi đề nghị chính thức trị giá khoảng 38 triệu bảng tới RB Leipzig.