Arsenal vùi dập Man City 3-0 đoạt Siêu cúp Anh: Lời tuyên chiến cho ngai vàng Ngoại hạng Anh Chiến thắng áp đảo 3-0 trước Man City giúp Arsenal đoạt Siêu cúp Anh, đồng thời gửi thông điệp đanh thép tới Ngoại hạng Anh trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Arsenal vừa mở màn mùa giải mới bằng màn trình diễn áp đảo hoàn toàn khi đè bẹp Manchester City với tỷ số 3-0 tại Cardiff để nâng cao Siêu cúp Anh (Community Shield). Đây là danh hiệu thứ hai trong vòng vỏn vẹn 4 tháng của Pháo thủ, đồng thời khẳng định sự vượt trội toàn diện của thầy trò HLV Mikel Arteta trước đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Arsenal đánh bại Man City 3-0. Ảnh: Getty.

Màn trình diễn chênh lệch và những con số biết nói

Trận đấu diễn ra theo kịch bản một chiều ngay từ những giây đầu tiên. Chỉ 23 giây sau tiếng còi khai cuộc, Riccardo Calafiori đã mở tỷ số cho Arsenal sau một tình huống chớp thời cơ chớp nhoáng. Tận dụng sự lơ là của hàng thủ Man City, Kai Havertz nhân đôi cách biệt ở phút 28. Đến phút thứ 3 của hiệp hai, đội trưởng Martin Odegaard tung đòn kết liễu bằng cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0.

Sự áp đảo của đại diện London không chỉ nằm ở tỷ số mà còn phản ánh rõ qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Arsenal đạt mức xG lên tới 2,19, trong khi Man City chỉ tạo ra vỏn vẹn 0,77. Đáng chú ý, đây là chiến thắng đậm nhất kèm giữ sạch lưới của Arsenal trước Man City kể từ tháng 8/2014. Trái lại, đây là thất bại nặng nề nhất mà Man City phải nhận mà không ghi được bàn thắng trước một đội bóng Anh kể từ trận thua 0-4 trước Tottenham vào tháng 11/2024.

Arsenal thể hiện sức mạnh trước Man City. Ảnh: Getty.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mikel Arteta tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Trong khi đó, cựu trung vệ Martin Keown nhận định trên TNT Sports: "Khoảng cách giữa hai đội thực sự gây choáng váng. Arsenal thi đấu thanh thoát, còn Man City trông thiếu sức sống. Arsenal đã đưa ra một lời khẳng định đanh thép về tham vọng của mình".

Sự tương phản từ chiến lược chuyển nhượng

Bên cạnh yếu tố phong độ, sự chênh lệch tại Cardiff xuất phát từ hai hướng đi trái ngược trên thị trường chuyển nhượng. Nửa xanh thành Manchester dưới thời tân HLV Maresca đang trải qua cuộc cải tổ quy mô lớn. Mặc dù đã đầu tư 116 triệu bảng cho tiền vệ Elliot Anderson, bản hợp đồng đắt giá này vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập.

Hơn thế nữa, Man City chịu tổn thất lớn khi mất Bernardo Silva và John Stones dưới dạng tự do, đồng thời bán Manuel Akanji, Nathan Ake và James Trafford. Trụ cột Rodri cũng đang ở rất gần Barcelona với thương vụ trị giá 65 triệu bảng, buộc đội bóng phải nhắm đến Enzo Fernandez của Chelsea để khỏa lấp khoảng trống.

Ngược lại hoàn toàn, Arsenal thể hiện sự ổn định tuyệt đối trong khâu nhân sự. Pháo thủ thanh lý hiệu quả những nhân tố dự bị như Leandro Trossard, Jakub Kiwior và Christian Norgaard để dồn lực chiêu mộ Piero Hincapie, Bruno Guimaraes và Christos Tzolis. Ngay trong trận ra mắt chính thức, Guimaraes làm chủ hoàn toàn tuyến giữa, còn Tzolis rực sáng với hai đường kiến tạo. Đáng chú ý, chiều sâu đội hình của Arsenal ấn tượng tới mức những ngôi sao như Bukayo Saka, Declan Rice hay Viktor Gyokeres đều sẵn sàng trên băng ghế dự bị.

Arsenal là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Vị thế ứng cử viên số một cho ngôi vương Ngoại hạng Anh

Trong bối cảnh các đối thủ trong nhóm "Big Six" đều đang xáo trộn trên băng ghế huấn luyện — với Andoni Iraola tại Liverpool, Xabi Alonso dẫn dắt Chelsea, Michael Carrick ở Man Utd và Roberto de Zerbi tại Tottenham — sự ổn định của Arsenal dưới sự chỉ đạo của Mikel Arteta trở thành thứ vũ khí tối thượng.

Theo phân tích dữ liệu từ Opta, Arsenal hiện là ứng cử viên số một cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 với 38% cơ hội. Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, đây sẽ là lần đầu tiên Pháo thủ bảo vệ thành công ngôi vương hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải 1934-35.

Nhạc trưởng Martin Odegaard tự tin chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá rực rỡ, thể hiện đúng đẳng cấp và chứng minh toàn đội đã sẵn sàng". Dù lịch sử Siêu cúp Anh ghi nhận chỉ có 8/34 đội vô địch trận đấu này đăng quang Ngoại hạng Anh vào cuối mùa, chiến thắng áp đảo tại Cardiff vẫn là lời tuyên chiến đanh thép nhất mà Arsenal gửi tới toàn bộ giải đấu.